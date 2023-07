Gilt ab Freitag – Oekraïne droht Russen-Schiffen im Schwarzen Meer

Als Reaktion auf Drohungen aus Moskau zal sterven, zal Oekraïne tegen Schiffe vorgehen, die russische konrollierte Häfen im Schwarzen Meer anlaufen. Die nieuwe Regelung gelte ab Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MESZ). Zuvor hatte Russland Schiffen, de Oekraïense Häfen anlaufen, mit Angriffen gedroht.

Het Verteidigungsministerium verwies am Donnerstag in Kiev darauf, dass solche Schiffe as Transporte von „Fracht militärischer Bestimmung“ angesehen zijn könnten.Zudem wurden von Moskau die bisherigen Sicherheits Garantien entzogen. Die duur van de Meerenge von Kertsch zum Asowschen Meer an der russisch besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sei bereits seit 5 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) verboten, hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium weiter. Entsprechende Navigationsmitteilungen seien bereits veröffentlicht are.Das Ministerium erinnerte auch an den vor mehr as einem Jahr durch Raketen verskenten russischen Kreuzer „Moskwa“. Die Oekraïense marinehoed heeft mehrfach Seedrohnen gegen Schiffe der Russische Schwarzmeerflotte en mutmasslich auch gegen die Brücke zur Halbinsel Krim eingesetzt. Raket van eigen en westelijk geproduceerde producten kan worden gezien in etwa 300 Kilometre Entfernung erreichen. Eine Eigenproduktion soll sogar 500 Kilometre Reichweite haben.Kiew reageert damit auf eine russische Drohung, wonach Rusland nach dem Ende des Getreideabkommens all Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, zoals legitimiteit Ziel betrachtet.

