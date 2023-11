Gil Ofarim legt Geständnis – Verfahren eingestellt vast

Der jüdische muziekspeler Gil Ofarim hat in seinem Prozessroads Verleumdung en falscher Verdächtigung überraschend ein Geständnis abgelegt. Ofarim gab zu, dass die von ihm erhobenen Anschuldigungen streets een eengeblichen anti-Semitische Verhaltens hin hotelmitarbeiters false waren.

„De ervaringen die we hebben gekregen“, uitleg van de muzikanten uit München in het Landgericht Leipzig. Zu dem von Ofarims Behauptungen getroffenen Beschäftigten, der in dem Verfahren als Nebenkläger auftrat, zei daar: „Ik zou mijn eigen entguilden kunnen zijn.“

Antisemitisme-Vorwürfe per video

Ofarim hatte in oktober 2021 in een video op Instagram Antisemitismus-Vorwürfe gegen a Leipziger Hotel erhoben. Er is in de video geschilderd, die erg sterk is in de sociale netwerkdistributie, die de hotelmedewerkers kunnen bieden, met de Kette met een Davidstern abzunehmen. Het was niet mogelijk om dit nogmaals te controleren. De muziekspeler heeft een tijdje gespeeld – aber auch der Mitarbeiter wehrte sich and zeigte seinerseits Ofarim weg Verleumdung an.

Nebenklägerberichtete über Verzögerung bij Einchecken

Na de Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hatte sich der Vorfall nicht so zugetragen wie von Ofarim geschilderd. Na het omzeilen van de fouten wordt er een beroep gedaan op de muzikale wegen Verleumdung en valse Verdächtigung. De bouw van de hotelmanager was voltooid.

Door Mann, het antisemitische antisemitisme van de jeugd, heeft zich voorbereid op het begin van de verleumdungs-processen. Het duurde 35 jaar om gevolg te geven aan de reactie op de technische problemen die uit hun verzoeken voortvloeiden. Ofarim habe das Hotel daraufhin als „Scheißladen“ bezeichnet, terwijl andere gasten welkom zijn om gezien te worden, aldus de Mitarbeiter. Er heeft Ofarim een ​​einde gemaakt aan de controle.

Hotelmitarbeiter nimmt Entschuldigung an

Sinds de resultaten van het verblijf zijn vervuld, aldus het management van de Leipziger Hotels. Uiteindelijk is het duidelijk dat de resultaten van de Auswirkungen Ofarims Antisemitismus-Vorwurf für ihn gehabt habe. Er is een zekere mate van lijden, een paar ononderbroken momenten en zichzelf in de psychotherapeutische behandeling.

Der Hotelmitarbeiter nahm nun vor Gericht de Entschuldigung Ofarims an. Daar heb je het, nu „het licht naar ons toe is gebracht“ en we spraken over „Het einde van een Odyssee“. Uiteraard kun je de video lezen met de informatie die je erover hebt geleerd. Ook het Instagram-account van de muzikanten is niet beter toegankelijk.

Geldbuße en Schmerzensgeld: Verfahren voorläufig eingestellt

„De Kamer is een grote zegen, dat is het ware getuigenis van de Angeklagten der Wahrheit entspricht“, aldus Andreas Stadler, de hoofdrechter. De angst en de nederlagen zijn zo goed als mogelijk, de weg van de schadeclaims is ingebed en de Verbindlichkeit des Rechtsgewährleistet. De goede Ruf des Hotelmitarbeiters is niet meer gerepareerd.

De Verfahren gegen Ofarim-wegen Verleumdung en falscher Verdächtigung is nach dem überraschendem Geständnis voordatläufig afgerond. De 41e eeuw heeft een geldbedrag in de hoogte van 10.000 euro verdiend, en is een van de Jüdische Gemeinde in Leipzig en de Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz. Zodra het geld binnen de levensduur ervan is uitgegeven, is de betaling uiteindelijk goed. Daarom wordt er een Schmerzensgeld voor de getroffen personen betaald.

Zentralrat: Ofarim hat von Antisemitismus Getroffen personen worden geschaad

De Zentralrat der Juden in Deutschland is een valse antisemitisme-aanschuldigung van het land. “Er moet enig inzicht zijn in de gevolgen voor het daglicht”, staat hier in een heldere uitleg. Der 41 jaar geleden was „allemaal dat het antisemitisme bereffen is, grote schade aanricht“. Het is duidelijk dat het antisemitisme niet in twijfel mag worden getrokken ‘dat antisemitisme niet mag worden geschonden’, schrijft de Zentralrat en is er verantwoordelijk voor: ‘Het is belangrijk dat een dergelijke klacht niet zonder ernstige gevolgen wordt ingediend. de leider hier.“

De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden, Josef Schuster, heeft een langdurige relatie met het publiek in Leipzig en een schuld aan de hotels. Eén Monat is duidelijk genoeg, maar er is geen manier om dit te vermijden. Er is veel onzin, dat ofarim dem Kampf tegen antisemitisme „keinen Bärendienst erwiesen“ heeft.

Met informatie van dpa