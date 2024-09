Gigi Hadid arriveert op de Vetements-Show in een DHL-Kleid in de Laufsteg.

Bij de Vetements-Modenschau in Parijs verzorgde Gigi Hadid niet de kleding voor de modeshow – ook het model stolperte.

Dit is een unieke look voor een supermodel: op de Vetements-Show tijdens de Paris Fashion Week lieve Gigi Hadid in een smal mini-doekje met geel DHL-plakband over de landingsbaan. Dit model is tenslotte een kleine misser.

Gigi Hadid paradeert op de catwalk



Als je een Instagram-video ziet van ‘The Perfect Magazine’, zie je Hadid al snel aan het uiteinde van je schoenen. Als professioneel supermodel hebben ze 29 jaar lang kunnen reizen en skiën.

Hadids heeft een nieuwe DHL-organisatie opgericht die deel uitmaakt van de Frühlingscollectie van Schweizer Fashion-unternehmens. Het modemerk heeft een ruime keuze aan kledingartikelen voor wie sokken of T-shirts met het DHL-logo aanschaft.

Beide modeshows in Parijs worden geliefd bij Gigi Hadid en Rapper Travis Scott – zowel in een zwart leren jasje als in een zwart leren jasje – op de catwalk. In de Front Rot samen met andere Wasserspringer Tom Daley, Rapperin Ice Spice, Schauspielerin Bella Throne en Sängerin Normani.

