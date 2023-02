Senator Sherrod Brown uit Ohio zei zondag bij het bespreken van de ontsporing van de giftige trein in zijn staat zondag dat het Congres standvastig moet zijn wanneer bedrijfslobbyisten hun invloed gebruiken om veiligheidsregels en -voorschriften te verzwakken.

“Het congres moet zijn werk beter doen”, zei de Ohio-democraat op CNN’s “State of the Union”, terwijl hij er ook bij president Joe Biden en transportsecretaris Pete Buttigieg op aandrong om de relevante regelgeving die de afgelopen jaren is afgezwakt, “opnieuw te versterken”.

“Elke keer dat er een nieuwe regering komt,” legde Brown uit, “vooral een conservatievere die meer pro-corporate is, leggen ze al deze voorschriften op tafel over veiligheid, over veiligheid van werknemers, veiligheid van de gemeenschap, het milieu, consumentenbescherming, en, op aandringen van lobbyisten verzwakken ze die wetten veel te vaak.”