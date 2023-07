Als PFAS bekannte Chemikalien können zu verminderter Fruchtbarkeit, Entwicklungsstörungen, Krebs und Hormonstörungen führen

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des US Geological Survey enthält fast die Hälfte – 45 % – des gesamten Leitungswassers in den USA mindestens eine Substanz aus einer Klasse giftiger endokrin wirkender Chemikalien, die als polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) bekannt sind.

Genannt „Für immer Chemikalien“ Da der Abbau sehr lange dauert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Substanzen in und in der Nähe von Städten gefunden werden, noch größer: 75 % der städtischen Proben enthalten mindestens ein PFAS. Der Studie zufolge waren nur 25 % der ländlichen Gebiete ebenfalls kontaminiert, während die Kontaminationswerte bei öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen ähnlich waren.

Während USGS Proben von Leitungswasser aus 716 verschiedenen Küchenspülen auf das Vorhandensein von 32 verschiedenen PFAS untersuchte, räumte die Behörde ein, dass es über 12.000 Arten gab und viele mit bestehenden Tests nicht erkannt werden konnten – was bedeutet, dass das Problem wahrscheinlich noch schlimmer ist, als der Bericht vermuten lässt.

PFAS werden zur Herstellung von antihaftbeschichteten Pfannen, Feuerlöschschaum, fettbeständigen Lebensmittelverpackungen und anderen üblichen Haushaltsgegenständen verwendet und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da die Öffentlichkeit sich ihrer Verbindung zu chronischen und tödlichen Erkrankungen bewusst geworden ist. Dieses Bewusstsein für die Schäden, die durch ewige Chemikalien verursacht werden, entstand erst Jahrzehnte, nachdem die Hersteller der Chemikalien erfahren hatten, dass ihre Produkte sowohl ins Grundwasser gelangen als auch sich im Menschen bioakkumulieren.

Es ist bekannt, dass PFAS medizinische Schäden im menschlichen und tierischen Körper anrichten und mit verminderter Fruchtbarkeit, Entwicklungsproblemen bei Kindern, Krebs, hohem Cholesterinspiegel, Leber- und Nierenerkrankungen sowie endokrinen (Hormon-)Störungen in Verbindung stehen. Da sie nicht abgebaut werden, reichern sie sich biologisch an, was bedeutet, dass jede nachfolgende Generation mehr davon in ihrem Gewebe trägt. Die überwiegende Mehrheit der Blutbahnen der Amerikaner ist durch dauerhafte Chemikalien verunreinigt.

Trotz der Beweise haben PFAS-Hersteller wie DuPont und 3M kategorisch bestritten, dass ihre Produkte Menschen schaden. Da diese Unternehmen Millionen für Lobbyarbeit im Kongress ausgeben, haben Initiativen zu ihrem Verbot, wie die, die 2021 im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, bis auf wenige Ausnahmen in Bundesstaaten wie Maine keine Gesetzeskraft erlangt.

Im November verklagte Kalifornien 18 Hersteller von PFAS mit der Begründung, sie hätten gewusst, dass ihre Produkte PFAS seien „giftig und schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt“ haben sich jedoch dafür entschieden, dies vor ihren Kunden zu verbergen. Während 3M, Chemours, DuPont und Corteva in diesem Jahr allesamt Vergleiche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr hinsichtlich ihres Wissens über die gesundheitlichen Auswirkungen von PFAS erzielten, waren die Vergleiche so strukturiert, dass sie kein Haftungseingeständnis beinhalteten. Allerdings hat 3M zugesagt, die Produktion von PFAS bis Ende 2025 einzustellen.