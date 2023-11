Gibt es tollwütige Fledermäuse in Ihrer Nachbarschaft? Schauen Sie sich diese Karte an, um es herauszufinden

CHICAGO – Gesundheitsbehörden hoffen, dass eine neue Halloween-Karte mit tollwütigen Fledermäusen das Bewusstsein für die Bedrohung durch Tollwut in der Region schärfen wird.

Laut dem Tollwut-Fledermaus-Dashboard des Landkreises wurden in diesem Jahr neun tollwütige Fledermäuse in Cook County gefunden. Letztes Jahr gab es elf Fälle tollwütiger Fledermäuse, acht im Jahr 2021 und sechs im Jahr 2020.

Tollwut ist eine Viruserkrankung, die durch Speichel übertragen wird und sich ausbreiten kann, wenn ein infiziertes Tier ein anderes Tier oder einen Menschen kratzt oder beißt. Unbehandelt verläuft sie bei Haustieren und Menschen größtenteils tödlich.

Laut den Centers for Disease Control and Prevention sind Fledermäuse die häufigste Todesursache durch Tollwut bei Menschen in den Vereinigten Staaten.

Das neue Fledermaus-Dashboard und die neue Karte zeigen etwa 70 Orte, an denen seit 2018 tollwütige Fledermäuse im Landkreis gefunden wurden. Es wurde von der Abteilung für Tier- und Tollwutbekämpfung des Cook County erstellt.

Eine interaktive Karte zeigt, wo in Cook County Schnellfledermäuse gesichtet wurden. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung von Cook County

Die Karte soll den Menschen die Tollwutgefahr in ihrer Gegend zeigen, sagten Beamte.

Die meisten der auf der Karte von Cook County angezeigten Fledermäuse seien in den Häusern von Menschen gefunden worden, sagte Mamadou Diakhate, Administrator der Abteilung für Tier- und Tollwutbekämpfung des Landkreises.

Dies stellt eine Gefahr für Haustiere dar, die in Innenräumen leben. Nach Angaben der Bundesseuchenbehörde erkranken jedes Jahr etwa 60 Hunde und 250 Katzen an Tollwut. Die Krankheit sei für ungeimpfte Haustiere immer tödlich, sagte Diakhate.

Aber Diakhate sagte, die Krankheit sei mit einem ordnungsgemäßen Impfprotokoll „völlig vermeidbar“. Der Landkreis betreibt kostengünstige oder kostenlose „Partners in Prevention“-Kliniken, um den Haustieren des Landkreises Tollwutimpfstoffe und Mikrochips zu verabreichen. Dadurch wird auch verhindert, dass Haustiere die Tollwut auf Menschen im Haushalt übertragen.

Personen, die das Gefühl haben, der Krankheit ausgesetzt gewesen zu sein oder mit Wildtieren in Kontakt gekommen zu sein, sollten sich an einen Gesundheitsdienstleister wenden, insbesondere wenn sie gebissen oder gekratzt wurden.

Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten empfehlen jedem, der eine Fledermaus in seinem Haus findet, sich an die Gesundheitsbehörden zu wenden, da Fledermausbisse so klein sein können, dass die Menschen möglicherweise nicht wissen, dass sie gebissen wurden.

Obwohl Fledermäuse auf der Landkarte für Angst sorgen können, spielen sie doch eine wichtige Rolle im Ökosystem des Landkreises, insbesondere wenn es um die Schädlingsbekämpfung geht. Chris Anchor, leitender Wildbiologe für die Forest Preserves von Cook County, sagte in einer Erklärung, dass eine gesunde Fledermauspopulation ein wichtiger Indikator für die Umweltgesundheit sei.

„Fledermäuse sind erstaunliche fliegende Säugetiere, die als wichtige Biomonitore fungieren und dabei helfen, den Zustand unserer Umwelt anzuzeigen“, sagte Anchor in einer Erklärung.

