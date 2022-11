„Gib ihm eine Rettungsleine“: 5 Imbissbuden aus einer Grundschule nach Mar-a-Lago

Hier sind fünf Imbissbuden aus einer wichtigen Grundschulnacht:

„Es wird an diesem Punkt eine Krönung sein“

Die folgenreichste Entwicklung in einer republikanischen Vorwahl in dieser Woche kam nicht am Dienstag, sondern am Vortag in Mar-a-Lago.

Wenn es bei den Präsidentschaftsvorwahlen 2024 jemals eine Spur für einen Trump-y – aber nicht Trump – Republikaner gab, scheint sie jetzt so viel schmaler zu sein.

„Hat ihm komplett eine Rettungsleine gegeben“, meckerte ein republikanischer Stratege, der 2024 einen potenziellen Rivalen von Trump berät. „Unglaublich … Es hat alle wieder in den Wagen für Trump gebracht. Es hat einfach allen den Wind aus den Segeln genommen.“

Für jeden anderen Trumpian-Kandidaten sagte der Stratege: „Es ist vorbei.“

John Thomas, ein republikanischer politischer Stratege, der ein PAC organisiert hatte, um DeSantis bei der Veranstaltung zu unterstützen, die er im Jahr 2024 durchführt, sagte am Dienstag: „Wir können es aufhängen.“

„Es könnte nicht klarer sein“, sagte er. „Wenn Trump es zu diesem Zeitpunkt will, sehe ich nicht, warum es nicht seins ist … Es wird zu diesem Zeitpunkt eine Krönung sein, keine Vorwahl.“

Die Republikaner schienen es an diesem Dienstag zu wissen, und zwar nicht nur auf nationaler Ebene. In einer Republikanischen Partei, die von Trumps Beschwerdepolitik begeistert ist, entlarvte ihn die FBI-Suche deutlicher denn je als einen von der Linken verfolgten Politiker.

In Connecticut schlug die von Trump unterstützte Kandidatin für den US-Senat, Leora Levy, die von der Staatspartei unterstützte Kandidatin, die frühere Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Themis Klarides, nachdem sie die Suche in Mar-a-Lago als „Angriff auf unsere Freiheit und unsere Freiheit.“

Und Republikaner, die nicht sofort zu Trumps Verteidigung eilten, mussten dafür Schläge einstecken. Am Dienstagmorgen hat Tim Michels, der von Trump unterstützte Geschäftsmann, der letztendlich die ehemalige Lt. Gov. Rebecca Kleefisch in den Gouverneursvorwahlen von Wisconsin besiegt hat, sagte auf Twitter, „Wenn die Bundesregierung das einem ehemaligen Präsidenten antun kann, stellen Sie sich vor, was sie Ihnen antun kann. Die Leute sind zu Recht besorgt. Rebecca Kleefisch schweigt zu Unrecht.“

Kurz darauf Kleefisch war überhaupt nicht stillSie schrieb, dass die Durchsuchung und Beschlagnahme des FBI „schockierend“ gewesen sei und dass sie „Präsident Trump und seine Familie in meinen Gedanken“ behalte.

Aber gut für Trump ist nicht unbedingt gut für die GOP

Wenn die Durchsuchung von Mar-a-Lago für Trump von Vorteil war, ist sie möglicherweise für die GOP in den Midterms nicht hilfreich.

Ja, die Republikaner sammeln Spenden für das atemberaubende Ereignis, und es ist möglich, dass die Republikaner so begeistert davon bleiben, dass es bei der Wahlbeteiligung im Herbst helfen wird.

„Die Wähler rechts von der Mitte werden energetisiert“, sagte Dave Carney, ein nationaler republikanischer Stratege mit Sitz in New Hampshire, und einige Demokraten sagten am Dienstag, sie befürchteten dasselbe.

Aber was auch immer die Suche nach GOP-Energie und -Geld bringt, sie wird ihren Preis haben. Republikanische Politprofis hatten gehofft, dass Trump bis nach den Midterms warten könnte, um seine erwartete Präsidentschaftskandidatur anzukündigen, um die öffentliche Aufmerksamkeit in diesem Jahr unbedingt auf die Wirtschaft und die schwankenden öffentlichen Zustimmungswerte von Präsident Joe Biden zu lenken.

Aber jetzt richtet sich das Rampenlicht wieder auf Trump.

Für einige republikanische Politiker, wie Scott Jensen, den Republikaner, der am Dienstag seine Gouverneursvorwahlen in Minnesota gewonnen hat, dürfte das ein Problem sein.

Jahrzehntelang haben sich die Republikaner zur Partei für Recht und Ordnung gemacht, was Trump mit seinen Gesängen „Sperrt sie ein!“ erfolgreich einsetzte. im Jahr 2016 und, weniger erfolgreich, vier Jahre später, mit seiner Wilderei der nixonischen Rhetorik als Reaktion auf Bürgerrechtsproteste im ganzen Land. Und Jensen hat nach diesem Spielbuch den demokratischen Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als weich gegenüber Kriminalität gehämmert.

Die Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls durch das FBI am Montag in Trumps Mar-a-Lago-Anwesen könnte dieses Argument nicht zuletzt entkräften. Und die Republikaner scheinen es zu wissen.

„Sie sind entweder ‚Recht und Ordnung‘ oder nicht“, sagte Michael Brodkorb, ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der GOP von Minnesota. „Es gibt eine Reihe von Republikanern, die gerne über Recht und Ordnung sprechen und gleichzeitig auswählen, welchen Gesetzen und Ordnungen sie folgen wollen.“

Er sagte: „Ich kann sehen, dass es möglicherweise ein Problem wird.“

GOP landet einen vielseitigen Rekruten, Vermont landet eine Frau

Verzweifelt nach einem Neustart, nachdem ihre eigenen Mitglieder sie als Partei der alten weißen Männer an den Pranger gestellt hatten, hat die GOP ihre Bemühungen, verschiedene Rekruten an Land zu ziehen, erfolgreich verstärkt.

Die Partei fügte am Dienstagabend in Connecticut offiziell einen weiteren hinzu: George Logan, ein ehemaliger Staatssenator, dessen Großeltern aus Jamaika und Guatemala eingewandert waren. Er gewann eine unbestrittene Vorwahl, um es mit Rep. Jahana Hayes (D-Conn.) in einem Distrikt aufzunehmen, in dem die Republikaner zunehmend optimistisch sind, diesen Herbst zu bestreiten.

Insgesamt hat die GOP laut einer POLITICO-Analyse einen Farbkandidaten in mehr als einem Dutzend Schlachtfeld-Hausbezirken gelandet. Und diese Zahl wird wahrscheinlich mit den erwarteten Siegen von George Santos in New York und Allan Fung in Rhode Island steigen. Die Anwerber hoffen, dass diese vielfältige Kandidatenliste das Image der Partei reformieren und vielleicht mehr unterschiedliche Wähler in die GOP-Gruppe bringen wird.

Der frühere Bürgermeister von Cranston, RI, Allan Fung, spricht bei seiner Auftaktveranstaltung für seine Kampagne am 26. April 2022 in der Varnum Memorial Armory in East Greenwich, RI | David Goldman/AP

Die Republikaner werden höchstwahrscheinlich mindestens zwei weitere schwarze Mitglieder ins Repräsentantenhaus aufnehmen: Wesley Hunt, der einen neu geschaffenen roten Sitz in den Vororten von Houston gewonnen hat; und John James, ein Spitzenreiter für einen schwingenden Sitz in der Nähe von Detroit. In der Zwischenzeit hat John Gibbs, ein schwarzer ehemaliger Beamter der Trump-Administration, den Abgeordneten Peter Meijer (R-Mich.) Letzte Woche in einer Vorwahl verdrängt und wird versuchen, den Sitz für die GOP zu verteidigen. Und in Indiana wird Jennifer-Ruth Green, eine Veteranin, die schwarz ist, gegen den demokratischen Abgeordneten Frank Mrvan auf einem anderen Schaukelsitz antreten.

Während die Republikanische Partei daran arbeitet, ihre Reihen zu diversifizieren, ist ein Staat, der noch nicht viel davon hatte – Vermont – bereit, die erste Frau des Staates in den Kongress zu schicken.

Am späten Dienstag gewann Becca Balint, die Präsidentin des Staatssenats, ihre Vorwahl. Sie ist stark favorisiert, um im Herbst zu gewinnen. Wenn sie es tut, wird Vermont seine Auszeichnung als einziger Staat des Landes verlieren, der noch nie eine Frau in den Kongress entsandt hat.

Republikaner ziehen sich weiterhin bei Wahlen aus

Die Republikaner haben am Dienstag weiterhin Kandidaten in den Primärstaaten erhoben, die – zumindest – den Wahlprozess ihres Staates radikal ändern wollen, und den Krieg der Partei gegen die Wahlen fortsetzen.

Es gibt viele Wahlleugner: In Minnesota gewann die Republikanerin Kim Crockett die Vorwahlen ihrer Partei, um den demokratischen Außenminister Steve Simon herauszufordern. Crockett hat mit Wahlleugnern gekämpft und Zweifel an den Wahlen 2020 geäußert, indem er die Stichwahlen in Georgia in einer Spenden-E-Mail als „manipuliert“ bezeichnete. Demokraten haben argumentiert, dass der Staat mit landesweiten Schläferrennen gefüllt werden könnte.

Dasselbe gilt für den Dauerkandidaten H. Brooke Paige in Vermont, der ohne Gegenkandidaten für die Nominierung als GOP-Sekretärin war – und standardmäßig auch die Vorwahlen für den Generalstaatsanwalt, Rechnungsprüfer und Schatzmeister gewann. Er hat Lügen über die Wahlen 2020 verbreitet, aber es ist unwahrscheinlich, dass er ein ernsthafter Anwärter im tiefblauen Staat ist.

Selbst Republikaner, die die Wahlen 2020 nicht regelmäßig direkt in Frage stellen, versprechen große Veränderungen. Die Außenministerin von Wisconsin hat eigentlich keine Verantwortung für Wahlen – aber die Staatsabgeordnete Amy Loudenbeck gewann die GOP-Vorwahlen am Dienstag teilweise, indem sie sich für die Abschaffung der staatlichen Wahlkommission einsetzte, die seit den Wahlen 2020 das Ziel der Republikaner war, und wechselte einige dieser Aufgaben an die Sekretärin.

Demokraten in … Aufstellung

Eine Woche, nachdem Rep. Rashida Tlaib ihre Hauptgegner in Michigan verprügelt hatte, war ein zweites Mitglied des „Squad“, Rep. Ilhan Omar, am Dienstag in Minnesota in ein enges Rennen gegen ihren eher zentristischen Hauptherausforderer verwickelt.

Die Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei hält an.

Aber direkt hinter der Grenze von Minnesota, in Wisconsin, zeigte der Sieg von Mandela Barnes in den Vorwahlen des US-Senats am Dienstag den Demokraten, wie ein alternatives, einheitlicheres Universum aussehen könnte.

Es ist meistens gut. Barnes hatte einen klaren Weg zur Nominierung, nachdem seine wichtigsten Gegner in den letzten Wochen ausgestiegen waren. Einer von ihnen, Alex Lasry, nutzte Sendezeit, die er bereits gekauft hatte, um Anzeigen zu schalten, die den amtierenden Republikaner, Senator Ron Johnson, angriffen.

Lasry könnte in Zukunft einen Nutzen aus diesen Ausgaben ziehen. Ein demokratischer Stratege im Bundesstaat sagte, wenn er erneut für ein öffentliches Amt kandidiert, „glaube ich viel [party] Kreisen hat er sich viel Gutes getan.“

Für Barnes und Demokraten im Allgemeinen, anstatt Geld und Zeit damit zu verbringen, sich selbst auseinander zu reißen, hatten sie einen guten Start bei Johnson, einem der am stärksten gefährdeten Amtsinhaber im Senat, der dieses Jahr zur Wiederwahl ansteht.

Auf der anderen Seite ist ein Mangel an Vitriol in einer Vorwahl nicht alles Rosen für den Gewinner. Barnes wird jetzt, da die allgemeinen Wahlen stattfinden, eine Reihe von Treffern erzielen. Ein demokratischer Stratege im Staat, der sich auf den Ansturm vorbereitete, beklagte, dass Barnes „in dieser Vorwahl überhaupt nicht getestet wurde … Niemand hat ihn berührt“.