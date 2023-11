Giants-Quarterback Daniel Jones hat sich am Ende der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen

Jordan RaananESPN-Mitarbeiterautor2-minütige Lektüre

Daniel Jones verlässt das Spiel mit offensichtlicher Knieverletzung Daniel Jones verlässt das Spiel zu Beginn des zweiten Viertels nach einer kontaktlosen Knieverletzung.

Daniel Jones, Quarterback der New York Giants, hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie und wird den Rest der Saison verpassen, bestätigte Trainer Brian Daboll am Montag.

Daboll sagte auch, er sei sich nicht sicher, ob Ersatzquarterback Tyrod Taylor, der wegen einer Rippenverletzung auf der Verletztenreserve steht, in dieser Saison zurückkehren würde.

Jones beendet seine Saison 2023 mit zwei Touchdown-Pässen und sechs Interceptions in sechs Spielen, nachdem er in der Nebensaison einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar unterzeichnet hatte.

Die 30:6-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders am Sonntag in der ersten Halbzeit ließ er wegen der nicht kontaktlosen Knieverletzung zu.

Tommy DeVito kam in Jones‘ Abwesenheit ins Spiel. Der ungedraftete Rookie warf in der Woche zuvor gegen die New York Jets anstelle von Taylor einen Minus-1-Yard-Wurf. DeVito erzielte mit einem Touchdown-Pass und zwei Interceptions 15 von 20 für 175 Yards gegen die Raiders.

DeVito und Veteran Matt Barkley sind die einzigen beiden gesunden Quarterbacks im Kader. Barkley wurde letzte Woche in die Trainingsgruppe der Giants aufgenommen.