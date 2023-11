Giants konzentrieren sich mit dem Tausch von Leonard Williams auf die Zukunft

EAST RUTHERFORD, NJ – Die New York Giants führten zum Handelsschluss keinen vollständigen Verkauf durch. Sie tauschten etwa 24 Stunden zuvor Leonard Williams und seine 1,5 Sacks aus und blieben dann neun Spiele vor Schluss auf dem Posten.

Möglicherweise war es keine völlige freiwillige Entscheidung. Wenn es ein gutes Angebot für Cornerback Adoree‘ Jackson gäbe, wäre er wahrscheinlich auch in einem anderen Team.

Aber das gab es nicht. Und hier treffen die Giants am Sonntag auf die Las Vegas Raiders und kommen ohne einen ihrer besseren Defensivspieler in Williams weiter, der nach dieser Saison ein Free Agent ist und wahrscheinlich nicht erneut verpflichtet werden würde.

Sie haben jetzt einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick im Jahr 2024 und einen Fünftrunden-Pick im Jahr 2025 von den Seattle Seahawks. Eine gute Ausbeute, wenn man bedenkt, dass die Washington Commanders in der dritten Runde Chase Young ausgewählt haben.

In gewisser Weise gaben die Giants (2-6) zu, was diejenigen außerhalb des 1925 Giants Drive bereits wussten: Sie sind kein Playoff-Team und mussten der Zukunft Priorität einräumen.

Das Beste der NFL Nation • Warum Steelers OC zum Sündenbock geworden ist

• Wie Will Levis sich auf sein großes Debüt vorbereitete

• Karten-Rookie QB Tune ist begierig auf eine Chance

• Das Aufeinandertreffen mit Colts ist für Frank Reich nicht persönlich

• Giants konzentrieren sich mit Williams-Trade auf die Zukunft

• Die Chiefs bleiben bei ihren Wide Receivern

Das lässt sich in der Umkleidekabine nicht so leicht rechtfertigen.

„Erzählen Sie ihnen, wie es gelaufen ist. (General Manager) Joe (Schoen) hat niemanden aktiv eingekauft“, sagte Trainer Brian Daboll. „Natürlich nimmt er Anrufe als General Manager entgegen, also haben wir Vertrauen in die Leute, die wir haben, und lasst uns rausgehen und eine gute Woche haben.“

Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem Schoen einen Trade abschließt, ohne jemanden „einzukaufen“. Letztes Jahr war es Wide Receiver Kadarius Toney.

In diesem Fall war Williams ein Spieler, nach dem sich Seattle letztes Jahr ebenfalls erkundigt hatte, teilte eine Quelle ESPN mit. Die Giants waren nicht bereit, sich aus irgendeinem Grund von ihm zu trennen. Es musste ein starkes Angebot sein.

Die Seahawks stimmten zu, zum großen Teil, weil die Giants bereit waren, fast die gesamten 10 Millionen Dollar zu verschlingen, die Williams noch geschuldet wurden. Schoen, der den Kader, den er geerbt hat, seit seiner Ankunft realistisch einschätzt, musste streiken, während andere bereit waren, mit wertvollem Draft-Kapital zu zahlen.

„Wahrscheinlich war ich naiv. Oder überhaupt. Ich denke einfach nicht so“, sagte Defensive Lineman Dexter Lawrence, der Williams engster Freund im Team war. „Ich habe nicht verstanden, warum. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Es ist, was es ist.“

Damit muss sich Daboll nun auseinandersetzen. Wir halten dieses Team in einem mit ziemlicher Sicherheit verlorenen Jahr zusammen. Das ist nicht das, was diese Gruppe nach der Playoff-Teilnahme und dem Sieg in der ersten Runde im letzten Jahr erwartet hatte.

Der Handel mit Williams war eine Sache. Trading-Star Running Back Saquon Barkley wäre ein anderer gewesen, auch wenn er am Ende der Saison ebenfalls ein Free Agent werden soll. Er ist das Aushängeschild der Franchise und eine fristgerechte Verlegung wäre so gewesen, als würde Schoen eine weiße Fahne schwenken.

Für den Eigentümer John Mara wäre das ein schwieriger Verkauf gewesen, da er das Produkt, das er anbietet, für den zahlenden Verbraucher hält.

Nun marschieren die Giants gegen einen einfacheren Zeitplan voran – nur einer ihrer nächsten sechs Gegner hat eine Siegesbilanz – und gehen davon aus, dass sie einen gesünderen Kader haben werden. Quarterback Daniel Jones kehrt diese Woche nach einer Nackenverletzung zurück. Left Tackle Andrew Thomas (Oberschenkel) und Right Tackle Evan Neal (Knöchel) tendieren auch für Sonntag gegen die Raiders in die richtige Richtung. Thomas hat nicht mehr gespielt, seit er in Woche 1 gegen Dallas versucht hat, ein geblocktes Field Goal zu erwischen.

Das sollte alles helfen, und es besteht eine vernünftige Chance, dass die Giants dadurch einige Spiele gewinnen.

„Ich denke, wir konzentrieren uns alle darauf, unser Möglichstes zu tun, um Spielzüge zu machen, Punkte zu erzielen und das Team in die Lage zu versetzen, Spiele zu gewinnen“, sagte Jones. „Darauf konzentrieren wir uns als Gruppe und wir freuen uns darauf, dies zu tun.“

Darum geht es im Rest dieser Saison wieder einmal. Finden Sie heraus, ob Jones und der Rest dieses Teams wirklich in die richtige Richtung gehen oder ob das letzte Jahr nur ein kleiner Funke auf dem Radar war. Die Verteidigung hat gut gespielt, aber können sie die Offensivlinie wieder auf den Durchschnitt zurückbringen, während Jones auf (oder über) dem Niveau spielt, das er letzte Saison gezeigt hat?

Das sind Schlüsselfragen. Wenn nicht, haben die Giants im Draft einen hohen Pick. Zu diesem Zeitpunkt müsste ein Quarterback in Betracht gezogen werden. Laut ESPN Analytics werden die Giants derzeit voraussichtlich mit der drittschlechtesten Bilanz in der NFL abschließen.

Wenn das der Fall ist, könnte das zusätzliche Draft-Kapital den entscheidenden Unterschied machen und ihnen dabei helfen, den Quarterback zu bekommen, den sie sich wünschen, oder einen Kader zu ergänzen, der eindeutig Arbeit braucht. In jedem Fall ist es wertvoller, bei 2:6 zu stehen, als Williams dabei zu haben, der versucht, ein oder zwei zusätzliche Siege herauszuholen.