Giannis Antetokounmpo nimmt den Platz am Spielfeldrand ein, nachdem er wegen eines umstrittenen technischen Fouls beim Sieg der Bucks vom Platz verwiesen wurde

Der Star der Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, wurde am Mittwoch beim 120:118-Sieg über die Detroit Pistons wegen „zwei unsportlicher technischer Fouls“ vom Platz gestellt, bevor der „Greek Freak“ einigen Fans ein ganz besonderes Erlebnis bescherte.

Während des dritten Viertels im Fiserv Forum in Milwaukee schlug Antetokounmpo kraftvoll auf Isaiah Stewart, den Center der Pistons, ein und warf Stewart einen kurzen Blick nach unten, bevor er sich wieder in die Verteidigung drängte

Die Schiedsrichter hielten diesen kurzen Gefühlsausbruch jedoch für ausreichend, um dem zweifachen MVP sein zweites technisches Foul des Abends zu bestrafen, was zu seinem Ausschluss aus dem Spiel führte. Er hatte im ersten Viertel das erste technische Foul erhalten, weil er Schimpfwörter gegenüber den Schiedsrichtern verwendet hatte.

Überrascht von der Entscheidung setzte sich Antetokounmpo auf einen Fanplatz am Spielfeldrand, bevor er von seinen Teamkollegen vom Spielfeld geführt wurde und zurück in die Umkleidekabine ging.

„Nach dem Dunk dreht sich Giannis zu seinem Gegner um und verspottet ihn und es wurde ein höhnisches technisches Foul gepfiffen, ein unsportliches“, erklärte Crew-Chef Rodney Mott im Pool Report nach dem Spiel. „Und er wurde gemäß den Regeln aus dem Spiel ausgeschlossen, weil man wegen zwei unsportlichen technischen Fouls aus dem Spiel ausgeschlossen wird.“

Im offiziellen Regelwerk der National Basketball Association (NBA) heißt es: „Wenn ein Spieler einen Gegner unverhohlen verspottet, wird ein technisches Foul geahndet.“

„Wenn in der Vergangenheit eine unsportliche Handlung begangen wurde und die Situation eklatant ist, muss ein technisches Foul geahndet und der/die schuldige(n) Spieler vom Platz verwiesen werden.“

Allerdings kann es für Schiedsrichter schwierig sein, im Kontext eines Spiels zu beurteilen, was eine Verspottung ist und was nicht, und schnelle Entscheidungen zu treffen, nicht zuletzt, weil die Definition von „eklatant“ wohl subjektiv ist und die Frage, was ein verspottendes Foul darstellt, eine Grauzone ist und kann sich von Spiel zu Spiel ändern.

Der siebenfache All-Star dunkt am Mittwoch gegen Stewart. – Stacy Revere/Getty Images

Der kontroverse Charakter des Ausschlusses von Antetokounmpo hat jedoch eine Debatte ausgelöst.

Star-Point-Guard Damian Lillard, den Milwaukee in der Offseason von den Portland Trail Blazers übernommen hatte, beschrieb es als „schlechte Technik“, während der Cheftrainer des ersten Jahres, Adrian Griffin, sagte, er sei „überrascht“ über die Entscheidung.

Der Rauswurf sorgte auch angesichts der jüngsten Verpflichtung der NBA, dafür zu sorgen, dass ihre Starspieler so oft wie möglich auf dem Spielfeld sind, für Schlagzeilen.

Im September verabschiedete der Gouverneursrat der NBA eine neue Richtlinie zur Spielerbeteiligung, um das sogenannte „Load Management“ einzudämmen – die Praxis, Starspielern während der regulären Saison eine Pause zu gönnen.

Es sei ein „veränderter Ansatz zur Stärkung der Vorstellung, dass wir eine Liga mit 82 Spielen sind“, sagte NBA-Kommissar Adam Silver damals.

Dies, gepaart mit dem Argument, dass die Fans dafür bezahlen, die besten Spieler auf dem Platz zu sehen und Emotionen und Spannung während der Spiele sehen wollen, hat zu Kritik an den Schiedsrichtern geführt sozialen Medien für den Ausschluss von Antetokounmpo wegen eines scheinbar geringfügigen Verstoßes.

Trotz der Niederlage des „Greek Freak“ gelang es den Bucks, mit einem Sieg davonzukommen, mit 34 Punkten Vorsprung vor Lillard.

Vor seinem Rauswurf steuerte Antetokounmpo 15 Punkte, 10 Rebounds, fünf Assists und drei Blocks bei.

