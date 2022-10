Giannis Antetokounmpo besteht darauf, dass er nicht als der Beste in der NBA angesehen werden kann, ohne Champion zu sein | NBA-Nachrichten

Giannis Antetokounmpo ist hungriger denn je, die NBA-Krone in der 10. Saison des griechischen Superstars in der Liga zurückzuerobern.

Damals, als er mit dem 15. Pick im NBA-Draft 2013 von den Bucks als eine Art Projekt aufgenommen wurde, konnte niemand vorhersehen, wie er zum dominantesten Zwei-Wege-Spieler der Liga werden würde.

Das ist eine andere Art zu sagen, dass er der beste Spieler im Basketball ist.

In den neuesten NBA 2K-Ratings, auf die, wie in einem früheren Artikel erklärt, selbst die Topstars der NBA viel Wert legen, ist er mit seiner ’97‘-Rating absolut führend.

Aber der Spieler selbst sagt, ohne die NBA-Meisterschaft in der Tasche, die alles untermauert, kann er nicht behaupten, der beste Spieler zu sein.

Er will unbedingt seine zweite Krone gewinnen, nachdem er die Bucks 2021 zu ihrer ersten Meisterschaft seit einem halben Jahrhundert geführt hat.

„Glaube ich, dass ich der beste Spieler der Welt bin? Nein“, sagte Antetokounmpo. „Ich denke, der beste Spieler der Welt ist derjenige, der als Letzter steht, der sein Team ins Finale und an die Ziellinie führt und ihm hilft, das Spiel zu gewinnen, Spiele zu gewinnen und Meister zu werden.

„Ich wurde irgendwie eifersüchtig auf Golden State und sie in der Parade und den ESPYs zu sehen. Du kennst dieses Gefühl jetzt. Du weißt, was dir weggenommen wird.“

Der griechische Freak hat die neue Saison wie jemand mit einem einzigartigen Ziel begonnen. Er kommt am Mittwochabend zum Duell mit den Brooklyn Nets, live weiter Sky Sports Arena & Main Event ab 0.30 Uhr morgens, ohne 44 Punkte zu erzielen und 12 Bretter in weniger als 28 Minuten auf dem Boden beim Sieg gegen Houston zu packen.

Lächerliche Zahlen. Er ging 17 von 21 vom Boden, darunter 2 von 3 aus der Dreipunktreichweite neulich Nacht. Der 27-Jährige, dessen Schießen von jenseits des Bogens als seine Schwäche gilt, hat in den paar Spielen, die die Bucks bisher hatten, einen Clip von 50 Prozent erzielt. Wenn er auch nur innerhalb von 10 Prozent davon kommt, diese Zahl zu halten (er hat 28,9 Prozent von drei in seiner NBA-Karriere geschossen), dann wird er absolut unhaltbar sein. Es würde eines der beeindruckendsten Fähigkeiten in der Geschichte des Spiels vervollständigen.

Die Rekorde fallen für ihn weiter. Nach einer regulären Saison im vergangenen Jahr, in der Antetokounmpo im Durchschnitt ein Karrierehoch von 29,9 Punkten erzielte und Kareem Abdul-Jabbar als bester Torschütze aller Zeiten bei den Bucks überholte, wurde der 27-Jährige gegen die Rockets Milwaukees Karriere-Leader bei den Freiwürfen.

Antetokounmpo ging 8 von 13 von der Foul-Linie und erhöhte seine Gesamtzahl auf 3.508 Freiwürfe aus 4.891 Versuchen (71,7 Prozent). Sidney Moncrief machte von 1979 bis 1989 3.505 Freiwürfe mit den Bucks.

„Es ist ein Teil meines Spiels, dass ich immer versucht habe, besser zu werden, immer versucht habe, mich zu verbessern“, sagte Antetokounmpo. „Einfach da oben zu sein, ist ein tolles Gefühl.“

„Man hat keine Worte, um einen solchen Spieler zu beschreiben“, sagte Bucks-Center Brook Lopez über seinen Teamkollegen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr tatsächlich schreiben müsst. Ich weiß nicht, wie ihr einfach nicht immer wieder denselben Artikel mit denselben Adjektiven und all dem schicken könnt, weil ihr neue Wege braucht, um einfach zu beschreiben, wie sein Spiel wächst, es ist hart.

„Er ist offensichtlich der Kopf der Schlange, der Motor für alles, was wir tun. Er kommt einfach mit einer so großartigen Mentalität und Konzentration heraus, dass es nach unten sickert. Es gibt uns allen Energie.“

Die Nets kommen in das Spiel am Mittwochabend und finden sich in der neuen Saison immer noch gut zurecht, nachdem sie zu Beginn mit 1: 2 verloren hatten, aber Kyrie Irving und Kevin Durant erzielten bei der 134: 124-Niederlage am Montagabend gegen die Memphis Grizzlies jeweils 37 Punkte. Zu ihrem Leidwesen legten Ja Morant und Desmond Bane mit jeweils 38 noch einen drauf.

Ben Simmons findet sich immer noch mit seinem neuen Teamkollegen zurecht und befindet sich zu oft in üblen Schwierigkeiten, um die defensive Bedrohung zu sein, die er werden könnte. Er ist einer der wenigen Spieler mit dem Rahmen und der Mobilität, um zu versuchen, Giannis zumindest halbwegs effektiv zu beschützen.

Kann er sich für den Kampf gegen die Ein-Mann-Wrackcrew Antetokounmpo und die sehr straßenerfahrenen und versierten Bucks erheben? Milwaukee ist dieses Jahr tatsächlich das älteste und erfahrenste Team der Liga. Mit Giannis im Herzen, der sie in jedem Spiel antreibt, haben sie allen Grund zu glauben, dass sie die Preisgabe der NBA-Krone in der letzten Saison rächen können, indem sie alles gegen dieses Jahr gewinnen.

Antetokounmpo war übrigens sicherlich nicht schuld an der Sieben-Spiele-Niederlage der Bucks gegen die Boston Celtics im Halbfinale der Eastern Conference in der vergangenen Saison. Er erzielte gegen Boston durchschnittlich 29,6 Punkte, 14,7 Rebounds und 7,1 Assists und war damit der erste Spieler, der 200 Punkte, 100 Rebounds und 50 Assists in einer Playoff-Serie erzielte.

„Ich werde immer verzweifelt sein“, sagte Antetokounmpo. „Ich versuche immer, mein Potenzial zu maximieren. Ich bin gesegnet, auf diesem Platz zu sitzen, wissen Sie, und ich werde das nicht als selbstverständlich ansehen.“

