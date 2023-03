Gianni Infantino is herkozen voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter, nadat hij zonder tegenstand had gesolliciteerd.

De 52-jarige heeft sinds 2016 de leiding over het wereldvoetbalbestuur.

Getty Infantino blijft nog vier jaar aan het roer

Zonder concurrentie was zijn herverkiezing een formaliteit – en die werd donderdag bevestigd tijdens het 73e congres in Kigali.

Infantino hield een toespraak waarin hij het herstel van Rwanda van de genocide in 1994 prees voor zijn eerste verkiezingsoverwinning in 2016.

De Zwitser beweerde dat hij op het punt stond zich terug te trekken uit de race om Sepp Blatter te vervangen voor een bezoek aan het genocide-monument in Rwanda.

“Ik zei: ‘Wie ben ik om op te geven?'”, zei Infantino. “Wat dit land heeft geleden en hoe dit land weer op de been is, is inspirerend voor de hele wereld.

“Dus ik kon zeker niet opgeven omdat iemand me iets vertelde”, voegde hij eraan toe. “Ik bleef, ik woonde de wedstrijd bij, ik bleef campagne voeren… Ik werd verkozen tot FIFA-voorzitter.”

Bij zijn herverkiezing vervolgde Infantino: “Het is een ongelooflijke eer en voorrecht, en een grote verantwoordelijkheid.

Getty De president hield een toespraak in Kigali

“Ik beloof dat ik de FIFA en het voetbal over de hele wereld zal blijven dienen.

“Aan degenen die van me houden, en ik weet dat er veel zijn, en degenen die me haten … ik hou van jullie allemaal.”

Infantino bevestigde dat de inkomsten van de FIFA tussen 2019 en 2022 recordniveaus bereikten.

De voormalige UEFA-functionaris beloofde nieuwe inkomstenniveaus te bereiken door het WK en het WK voor clubs uit te breiden.

Getty De herverkiezing werd donderdag bevestigd tijdens een officiële ceremonie

“De inkomsten stegen tot een record van $ 7,5 miljard (tot 2022) in een periode die werd getroffen door COVID-19. Toen ik aankwam, bedroegen de FIFA-reserves ongeveer $ 1 miljard, vandaag zijn ze bijna $ 4 miljard, ‘zei Infantino.

“We beloven nieuwe recordinkomsten voor de volgende cyclus van $ 11 miljard, en de nieuwe Club World Cup is niet inbegrepen in dat cijfer, dus het zou met een paar miljard (meer) kunnen stijgen.”

Ondanks zijn herverkiezing is Infantino niet universeel populair en de FIFA blijft na tientallen jaren van controverse onder grote belangstelling staan.

De president gaf toe dat de organisatie moet streven naar meer transparantie en hintte naar een salarisplafond.

AFP Infantino heeft het WK en het WK voor clubs uitgebreid

Hij voegde eraan toe: “We moeten onze regels en de FIFA-standbeelden verbeteren. We zullen onze principes van goed bestuur blijven ontwikkelen en kijken naar het transfersysteem, en misschien een discussie voeren om de transparantie van transfersommen en salarissen te verbeteren.

“Misschien moet er een dop komen, we moeten nadenken hoe we dat kunnen doen. We gaan er met alle betrokkenen naar kijken wat we kunnen doen.”