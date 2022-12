Gianni Infantino half mir, mich zu befreien

Mario Ferri lief während des WM-Spiels zwischen Portugal und Uruguay aufs Feld. Richard Sellers/Getty Images

Der Demonstrant, der während des WM-Spiels zwischen Portugal und Uruguay mit einer Regenbogenfahne auf das Spielfeld rannte, sagte gegenüber Reuters, FIFA-Präsident Gianni Infantino habe eingegriffen, um sicherzustellen, dass er von den katarischen Behörden freigelassen wurde.

Mario Ferri, der den Spitznamen Falco trägt, trug ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Save Ukraine“ auf der Vorderseite und „Respect For Iranian Women“ auf der Rückseite und wurde von Sicherheitskräften angegriffen und weggeführt.

„Gianni Infantino ist intelligent – ​​Falco ist frei, kein Problem in Katar“, sagte er in einem Zoom-Interview von seinem Zuhause in Italien aus.

Der 35-Jährige sagte, er habe geglaubt, der in der Schweiz geborene Sohn italienischer Einwanderer habe einen diplomatischen Zwischenfall oder eine negative Berichterstattung in den Medien vermeiden wollen, und habe deshalb eingegriffen, um Ferri freizulassen.

Reuters hat die FIFA um einen Kommentar gebeten.

„Die Polizei aus Katar ist wie Gentlemen, sehr freundlich, hat mich gefragt, ob ich Wasser, Kaffee, ein Croissant möchte. Sehr freundlich“, sagte er.

Ferri sagte, er sei etwa eine halbe Stunde in Untersuchungshaft gewesen, als plötzlich der Fifa-Präsident auftauchte.

„Nachdem ich der Polizei meine Personaldokumente gegeben hatte, wartete ich und innerhalb von 30 Minuten kam Gianni Infantino, er ist Präsident der FIFA, um mir zu helfen“, sagte er.

Ferri sagte, Infantino habe ihn von früheren Invasionen auf dem Rasen wiedererkannt, von denen er behauptet, insgesamt elf gemacht zu haben, darunter bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014.

„Er fragte mich: ‚Warum? Katar ist sehr gefährlich für dich, aber ich habe den Plan, dir zu helfen.‘ Er ging, um mit wichtigen Leuten von der Polizei von Katar zu sprechen, und in 30 Minuten bin ich frei. Ich bin frei, raus aus dem Stadion.“

Ferri enthüllte, dass er im März dieses Jahres einen Monat als Entwicklungshelfer in der ukrainischen Hauptstadt Kiew verbracht hatte, und es hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht.

„Ich erinnere mich an alles, ich erinnere mich an die Kinder, die aus ihren Häusern geflohen sind, die alten Damen und die alten Männer, die keine Häuser, Nahrung oder Wasser hatten. Es ist mir sehr wichtig, den Krieg zu beenden“, sagte er.

Ferri hat Katar verlassen und sagte, er werde seine Proteste fortsetzen: „Ich versuche immer, für eine neue Welt zu kämpfen, ich will keinen Krieg auf der Welt. Ich will Frieden in der Welt.“