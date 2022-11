Gianni Infantino: FIFA-Präsident schlägt in außergewöhnlicher Rede vor dem Turnier auf Kritik an der WM in Katar ein | Fußball Nachrichten

Fifa-Präsident Gianni Infantino hielt am Vorabend der WM eine außergewöhnliche Rede, in der er dem Westen moralische Heuchelei vorwarf.

In einer eigentlich 45-minütigen Fragerunde mit den Medien in Doha vor dem Eröffnungsspiel am Sonntag hielt Infantino einen weitschweifigen Monolog, der fast eine Stunde dauerte, in dem er unerschütterlich die Wanderarbeiterpolitik Katars verteidigte und diejenigen bezeichnete, die sagten, es seien „bezahlte falsche Fans“. “ in Katar als rassistisch.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft wurde von der Behandlung von LGBTQ+-Personen und dem Tod von Wanderarbeitern überschattet, aber Infantino sagte, Kritiker seien nicht in der Position, „den Menschen moralische Lektionen zu erteilen“.

Infantino sagte: „Heute habe ich starke Gefühle. Heute fühle ich mich als Katar, ich fühle mich arabisch, ich fühle mich afrikanisch, ich fühle mich schwul, ich fühle mich behindert, ich fühle mich als Wanderarbeiter.

Gianni Infantino spricht vor der WM 2022





„Natürlich bin ich kein Katarer, ich bin kein Araber, ich bin kein Afrikaner, ich bin nicht schwul, ich bin nicht behindert. Aber mir ist danach, weil ich weiß, was es heißt, diskriminiert zu werden, gemobbt zu werden, als ein Ausländer in einem fremden Land. Als Kind wurde ich gemobbt – weil ich rote Haare und Sommersprossen hatte, außerdem war ich Italiener, stellen Sie sich das vor. Ich ging in mein Zimmer und weinte

„Ich fühle mit den Mitarbeitern der FIFA und des Obersten Komitees. Sie wollen hier liefern. Ich bin stolz darauf, dieses FIFA-Zeichen auf meiner Jacke zu haben. Es wird die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Katar ist bereit.“

„Hunderttausende Frauen und Männer aus Entwicklungsländern, die ihre Dienste im Ausland anbieten möchten, um ihren Familien zu Hause zu helfen und ihnen eine Zukunft zu geben. Katar bietet ihnen tatsächlich diese Möglichkeit. Sie kommen hierher und verdienen zehnmal mehr als was sie in ihrem Heimatland verdienen.

„Für das, was wir Europäer in den letzten 3.000 Jahren auf der ganzen Welt getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen.

„Wie viele dieser europäischen oder westlichen Wirtschaftsunternehmen, die Millionen von Katar verdienen, Milliarden, wie viele von ihnen haben die Rechte von Arbeitsmigranten bei den Behörden angesprochen?

„Keiner von ihnen, denn wenn Sie die Gesetzgebung ändern, bedeutet das weniger Gewinn. Aber wir haben es getan, und die FIFA erwirtschaftet viel weniger als jedes dieser Unternehmen aus Katar.“

Infantino reagierte auch auf Berichte von Fans, die für die Unterstützung verschiedener Nationen bei der Weltmeisterschaft bezahlt wurden.

„Die Welt ist genug gespalten, wir organisieren eine Weltmeisterschaft, keinen Krieg“, sagte er. „Wir organisieren eine Weltmeisterschaft, zu der Menschen kommen und Spaß haben wollen, die viele Probleme haben. Schau dir die Stadt an, sie ist wunderschön. Die Leute feiern gerne.

„Sie haben sich gefreut, wenn die Mannschaften kommen und sie gehen, um sie zu sehen, und was lese ich? Diese Leute sehen nicht englisch aus, sie sollten England nicht anfeuern, weil sie wie Indianer aussehen. Was ist das?

„Kann jemand, der wie ein Inder aussieht, nicht für England, Spanien oder Deutschland jubeln? Sie wissen, was das ist. Das ist Rassismus, das ist purer Rassismus wollen.“

„Diese WM unterstreicht, wie schmutzig das Spiel ist“

Melissa Reddy, Senior Reporterin von Sky Sports News, in Katar:

„Welche absurde, beleidigende, irreführende Sache hat er nicht gesagt? Das ist außergewöhnlich und anders als alles, was ich je zuvor gehört habe.

„Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, schwul zu sein, Infantino, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, behindert zu sein, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, Afrikaner zu sein, und du kannst es nicht zusammenfassen, wegen roter Haare diskriminiert zu werden und Sommersprossen zu irgendeiner der Gruppen, auf die Sie verwiesen haben, haben Erfahrungen gemacht. Sie können ihre Erfahrung nicht negieren, indem Sie einfach sagen, dass Sie „fühlen“, was sie fühlen.

„Es ist eine absolut erstaunliche Ansprache des FIFA-Präsidenten, und es ist wahrscheinlich noch erstaunlicher, dass er ohne Gegenkandidaten wiedergewählt wird, nachdem er solche Dinge sagen konnte. Er hat auch die Tatsache mitgenommen, dass Katar aus den ärmsten Ländern der Welt rekrutiert. Millionen, die nichts haben und sie dazu bringen, das zu tun, was Menschenrechtsgruppen moderne Sklaverei nennen, sagt er, das sei in Ordnung, weil sie mehr bezahlt werden als zu Hause.

„Das ist irreführend, respektlos, beleidigend, es schadet der Sache, zu versuchen, bessere Rechte und bessere Bedingungen für diese Arbeiter zu bekommen, um zu versuchen, die Menschenrechtssituation hier zu verbessern.

„Er spricht über Heuchelei, ich glaube nicht, dass Infantino der Mann ist, um über Heuchelei zu sprechen. Ich glaube nicht, dass Whataboutism der richtige Weg für einen FIFA-Präsidenten ist, um zu versuchen, Veränderungen durchzusetzen.

„Wenn wir alle an dem festhalten, was zuvor passiert ist oder was anderswo vor sich geht, und wir deswegen schweigen müssen, werden wir niemals eine wirksame Veränderung herbeiführen. Wir würden alle einfach nie etwas sagen, weil kein Land unberührt ist und unbefleckt, aber wir sind wegen der Weltmeisterschaft hier und am Vorabend des Turniers bekommen wir das hier.

„Er sagt, es wird die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Ich denke, dies wird die Weltmeisterschaft, die wirklich unterstreicht, wie schmutzig das Spiel ist.“