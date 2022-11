Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin-Star Neil Bhatt öffnet sich zum ersten Mal überhaupt der Reise von SaiRat [Exclusive]

Ayesha Singh, Neil Bhatt und Aishwarya Sharma Starr-TV-Show Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ist eine der TRP-Topper-TV-Shows des Landes. Es regiert nun seit zwei Jahren die Herzen. Ayesha spielt Sai JoshiNeil spielt Virat Chavan und Aishwarya Sharma spielt Pakhi in der beliebten TV-Show. Für Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ist die Zeit buchstäblich verflogen und es ist weiter gewachsen und hat Herzen gewonnen. Die Show wurde am meisten diskutiert und hat sich allem gestellt, sei es die Liebe des Publikums oder die Kritik. In Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin eine sehr turbulente Reise von SaiRat, Sai und Virat. Die beiden haben eine riesige Online-Fangemeinde. Wir haben uns mit Neil Bhatt in Verbindung gesetzt, der sein Herz in Sairats Reise in der Show gesteckt hat. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin-Star Ayesha Singh drehte ihre ERSTE Rolle mit DIESEM Co-Star von den Sets [Watch]

Neil Bhatt alias Virat eröffnet die SaiRat-Reise in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

SaiRat war für viele begeisterte Zuschauer der TV-Show eine Emotion. Seit zwei Jahren investieren die Fans stark in SaiRat, was sie jeden Tag zum Trend in den Unterhaltungsnachrichten macht. Sie hoffen, dass es bald besser wird. BollywoodLife bat Neil Bhatt, seine Gedanken über Ayesha Singh und die Reise seines alias SaiRat in der Show zu teilen. Neil sagte, dass die Reise noch weitergeht. Der Schauspieler erwähnt, dass jede Beziehung verschiedene Phasen hat, wie Treffen, Kennenlernen, Mögen und Lieben, und dass es auch Kämpfe gibt und wahrscheinlich auch auseinander driften, um wieder zurückzukommen. Lesen Sie auch – Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Schauspielerin Karishma Sawant, Ghum Hai, Kisikey Pyaar Meiin, Star Neil Bhatt, und weitere TV-Promis, die Online-Hass für ihre Charaktere bekommen

Sehen Sie sich die Promo von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin hier an:

Neil Bhatt beschreibt die andauernde Reise von SaiRat und sagt, dass sie sich in einem Stadium befindet, in dem „viel Misstrauen und Angst herrscht. Es gibt viele angestaute Gefühle, die nicht beantwortet wurden.“ Neil geht darauf ein und fügt hinzu, dass man manchmal eine Beziehung eingeht, ohne sie vollständig zu kennen, aber es gibt so viel Liebe, wegen der sie zusammenkommen. Und später bekommt man einen Realitätscheck, weshalb es viele Missverständnisse gibt. Und genau das ist Sai und Virat passiert. Neil sagt, dass die Autoren etwas für Sai und Virat geplant haben und dass sogar er sich darauf freut, was sie beide erwartet. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiins Haus des Ehepaars Neil Bhatt und Aishwarya Sharma ist ein Inbegriff von Eleganz und Komfort

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin bevorstehende Wendung

In der kommenden Folge von Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin werden wir sehen, wie Pakhi Sai in ein Café ruft und sie bittet, nach Kankauli oder an einen anderen Ort zurückzukehren. Sai sagt, dass sie ihr Bestes versucht hat, um Virat zu überzeugen, aber er scheint unnachgiebig zu sein. Später scheint Virat alles über die Gespräche von Pakhi und Sai erfahren zu haben. Wie wird er reagieren?

