Gewonnen aan de US-Börsen: Fed-Banker las Anleger aufhorchen

Hooggeplaatste uitgevers van de US-Notenbank denken na over de toekomst van de geldpolitieke Lockerungsschritte nach. Dat is de man op Wall Street die Amerikaans-Indië in Plus verkoopt. De Gouden Prijs stijgt en de veertiende Tag in Folge.

Dit is een van de belangrijkste redenen voor de communicatie van de Amerikaanse Notenbank Federal Reserve (Fed) met steun voor Wall Street. Der Dow Jones-index der Standardwerte schloss am Dienstag 0.2 Prozent höher auf 35.416 Punkten. Het meest technologisch moeilijk Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 14.281 Punkte vor. Het is een feit S&P500 laag 0,1 Prozent auf 4554 Punkte zu.

Goud naar USD 2.046,78

Dit is een goed economisch argument voor een lock-in van het monetair beleid, als de inflatie en het geld niet overleven, zei Fed-directeur Christopher Waller. Er zullen er nog meer volgen tijdens de festiviteiten in de tijd van het jaar, hier is meer. Volgens het rapport van de Chief Executive Officer van Chicago, Austan Goolsbee, met een blik op de inflatie: „Het is een rückläufig, het ligt niet onder de ziel, sinds 2023 sinds we onderweg zijn, de sterkste beweging van het inflatiecijfer sinds 71 ​​jaar zu erreichen.“

De US-Indizes dromen over lethargicem Start ins Plus. Zudem veld de Rendite der zweijährigen Staatsanleihe, dat met 4,763 procent bijzonder gevoelig reageert op mogelijke veranderingen in het monetaire beleid. Auch der fell beachtete Rendite-Abstand – im Fachjargon Spread – zur German zweijährigen Bundesanleihe verringerte sich. Am Devisenmarkt veld der Dollar-index um 0,4 Prozent auf 102,76 Punkte und damit auf de niedrigsten Stand sinds medio augustus. Speculaties over het einde van de gezondheidszorgcursussen van de Fed in de Weltleitwährung in november worden na publicatie driemaal voorbereid. Insgesamt de Marktwartung op een Zinssenkung von mindestens 25 Basispunkten im Mai 2024 auf fast 63 Prozent von 50 Prozent, who aus Data der Börse CME reforming.

Als we kijken naar de door de Donnerstag geplande bijeenkomsten van de Opec+-staten, zijn ze niet de enige die de olie-exportkartells van de Förderländer die Rusland hoorde, stieg der oliepreis. Die Nordsee-Rohölsorte Brent en de lichte Amerikaanse soort WTI Je eigen rundvlees eet je voor 81,57 of 76,39 dollar per vat (159 liter). Er is behoefte aan uitbreiding van de onderzoeksinspanningen. Dit is de reden waarom de Amerikaanse waardering voor de olieprijs goed is, omdat de in dollars verhandelde aandelen Währungsräumen somit billiger wird.

Micron-technologie 68.38

Au GoudAls de wereldmarkt in dollars wordt verhandeld, kun je daarvan profiteren. De Gouden Prijs ontving de vierde Handelstag in Folge und erreichte met een plus van 1,4 onderscheidingen op de hoogste status. In de toekomst zult u genieten van een prachtige reis met goudzoekers-betreibern. Die Branchengrößen Nieuwmont en Barrick Goud gezifte darm sechs beziehungsweise rundvlees fun Prozent.

Beide Einzelwerten hebben het Wertpaper van de Chipreparateurs ingediend Micron um knapp zwei Prozent. Er is een oorlog gaande met een prognose. Der Finanzdienstleister Bevestigen Konnte seine Gewinne vom Vortag met een Plus of über elf Prozent scharnier gen weiter ausbauen. Online-Geschiedenis op „Cyber-Monday“ en de Angebot „Bestel jetzt, bezahlen“ kan bevestigen dat de Schnäppchentages zijn beflügelt.