Am Montag zieht eine Sturmfront durch NRW (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Montag ziehen schwere Gewitter über NRW. Es gibt offizielle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Hinzu kommen Starkregen, Hagel und Sturmböen.

mehr zum Thema Unwetter: Der DWD warnt vor schweren Gewittern und Sturmböen in NRW

Köln – Schon zum Wochenstart ist es in NRW ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen in weiten Teilen des Landes. Lokal sind sogar Unwetter nicht völlig ausgeschlossen. In Köln wurden mehrere Bäume entwurzelt. Eine Person wurde verletzt. Und die kommenden Tage versprechen kaum Besserung.



24RHEIN berichtet über die aktuelle Gewittergefahr in NRW.