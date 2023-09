Richtige fünf – Bingo! Hier informieren wir Sie sonntags über alle Gewinne und Quoten bei „Bingo!“ Die Umweltlotterie“ im NDR Fernsehen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bingo: Gewinnzahlen der Ziehung am 3. September 2023

Telefonnummer für „Bingo! Die Umweltlotterie“: 0180 2 46 46 2

(0,06 Euro für Anrufe aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)

Bingo-Quoten am 03.09.2023

Preisklasse Chancen Gewinne 1 (Dreifach-Bingo) 2 (Doppel-Bingo) 3 (Einfaches Bingo)

Bingo-Superchance am 03.09.2023

Mit der Seriennummer und der Losnummer erhalten Sie einen der ausstehenden Telefonwandpreise der Bingoshow. Sobald sie angekündigt sind, werden wir sie hier auflisten:

Bingo-Show live im NDR-Livestream

Bingo-Spielregeln: Wie spielt man Bingo?

Das Spiel wird mit dem Bingoschein gespielt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Bingo-Matrix, ein Feld bestehend aus 5 mal 5 Zahlen. Diese bestehen aus einem Zufallszahlenbereich von 1 bis 75, die Zahlen können Sie nach dem Kauf direkt auf Ihrem Spielbeleg sehen. Die 22 Gewinnzahlen werden live im Fernsehen präsentiert und können bequem von zu Hause aus verfolgt werden. Ziel des Spiels ist es, fünf Treffer in einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Reihe zu erzielen. In diesem Fall nennt man es „Bingo“. Es wird zwischen Folgendem unterschieden:

Einfaches Bingo – Ordnen Sie fünf Zahlen in einer Reihe horizontal, vertikal oder diagonal den in der Show gezogenen Zahlen zu.

Doppeltes Bingo – Horizontal, vertikal oder diagonal, fünf Zahlen in einem Feld stimmen zweimal mit den in der Show gezogenen Zahlen überein.

Dreifaches Bingo – Horizontal, vertikal oder diagonal, 5 Zahlen in einem Feld stimmen dreimal mit den in der Show gezogenen Zahlen überein.

Wer die Chance auf einen höheren Gewinn haben möchte, kann an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teilnehmen.

Bingo im Fernsehen: BINGO! Ausstrahlung im NDR Fernsehen

Bingo wird jeden Sonntagnachmittag im Fernsehen übertragen. Die Sendung beginnt um 17 Uhr mit dem Moderatorenteam Jule Gölsdorf und Michael Thürnau im NDR Fernsehen.

Bingo-Umweltquiz

Seit 1997 setzt sich das Format für die Belange der Natur ein, so das BINGO! Das Umweltquiz ist einer der bekannten Höhepunkte der Show. Bei der Live-Übertragung treten zwei Kandidaten gegeneinander an und müssen möglichst viele Fragen zum Thema Natur und Umwelt richtig beantworten. Die Teilnehmer werden immer vorab durch einen Zufallsgenerator aus allen Anrufern ermittelt – Interessenten können sich zwischen Sonntag, 18 Uhr und dem darauffolgenden Samstag, 14 Uhr im anmelden Hotline 0137 595 1000 (0,14 Euro aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz, Preise aus dem Ausland können abweichen). In der darauffolgenden Woche werden die ausgewählten Kandidaten dann ins Studio eingeladen.

Bingo-Telefonspiel

Jeder kann am Telefonspiel teilnehmen, indem er mit einem „Bingo“ auf seinem gültigen Lottoschein unter 01802-246462 im Studio anruft (6 Cent aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk, Preise aus dem Ausland können abweichen). Das Telefonspiel besteht aus insgesamt drei Runden, in denen zwölf Telefonkandidaten live ins Studio durchgestellt werden.

In jeder der drei Spielrunden wählen vier Telefonkandidaten Felder aus der Telefonspielmatrix aus. Dahinter verbergen sich entweder verschiedene Sachpreise oder der sogenannte Superpreis, der einen besonders hochpreisigen Sachpreis darstellt – etwa ein Auto. Der Superpreis wandert von Runde zu Runde, bis er von den Teilnehmern gewonnen wird.

Letztes Bingospiel

Der Gewinner des Bingo-Umweltquiz sichert sich den Zutritt zum Abschlussspiel „The Sweet Luck“. Dort hat der Finalist die Möglichkeit, unterschiedliche Geldbeträge von 2.000 Euro bis 9.000 Euro zu gewinnen. Darüber hinaus wartet ein Höchstgewinn von 10.000 Euro. Der Finalist wählt nach dem Zufallsprinzip ein Feld auf einer großen Multimedia-Wand aus, der angezeigte Betrag ist der Preis. Nun hat der Finalist einmalig die Möglichkeit, sich für ein anderes Feld zu entscheiden, um seinen Gewinn im Idealfall noch einmal zu erhöhen – bei Pech kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein und es wird ein kleinerer Gewinn zutage gefördert.

Ein Mindestgewinn von 2000 Euro ist jedoch in jedem Fall garantiert.

Wie viel kostet Bingo? So viel müssen Sie für die Lose bezahlen

Ein Bingo-Ticket kostet 3 Euro pro Ziehung. Zusätzlich fällt eine Gebühr von 60 Cent an.

In welchen Bundesstaaten kann man Bingo spielen?

Zur Teilnahme benötigen Sie ein Bingo-Ticket. Allerdings bieten nicht alle Lotteriegesellschaften Spielscheine zum Verkauf an. In folgenden Bundesländern können Sie teilnehmen:

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Die entsprechenden Lose können Sie in den jeweiligen Annahmestellen oder online kaufen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Bingo?

Im Vergleich zur klassischen Lotterie sind die Gewinnchancen beim Bingo deutlich höher, die Gewinne jedoch geringer. Die Gewinnchancen sind:

Preisklasse Bingo-Typ Auszahlungsanteil Gewinnwahrscheinlichkeit ICH Dreifach-Bingo 50 % 1 : 1.299.780 II Doppel-Bingo 15% 1:10.254 III Einfaches Bingo 35 % 1:81

Weitere Informationen zur Fernsehsendung, dem aktuellen Jackpot und den Gewinnzahlen finden Sie auf bingo-umweltlotterie.de. Verantwortlich für den Inhalt der Website ist die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH.