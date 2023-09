Die Glücksspirale ist eine Lotterie des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Das Besondere: Der Gewinn wird in Form einer Rente ausgezahlt. Spieler haben die Chance auf eine sofortige Rente in Höhe von 10.000 Euro pro Monat, die 20 Jahre lang ausgezahlt wird. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Geldpreise von bis zu 100.000 Euro.

Glücksspirale am Samstag, 16. September 2023: Gewinnzahlen in allen Gewinnkategorien

Hier finden Sie, aus der AnkündigungAlle aktuellen Gewinnzahlen der Glücksspirale und weitere Lotterien zum 16. September 2023.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Preiskategorie Gewinnzahlen Profitieren 1 0 10€ 2 19 25€ 3 048 100€ 4 7488 1000 € 5 15393 10.000 € 6 459286

734517 100.000 € 7 778013 10.000 € pro Monat für 20 Jahre

Glücksspirale: Gewinner-Chance-Gewinnzahlen am 16. September 2023

Die Zusatzlotterie „Die Siegerchance“ kann in Verbindung mit der Glücksspirale gespielt werden. Hierbei handelt es sich um weitere sechs Gewinnzahlen, aufgeteilt in drei Gewinnkategorien, die zusätzlich zur regulären Lucky Spiral-Ziehung gezogen werden.

Preiskategorie Gewinnzahlen Profitieren ICH 65001

04701 10.000 Euro II 939171 5000 Euro pro Monat

für 10 Jahre III 1837306

3352314

2269127 1.000.000 Euro

Was ist die Glücksspirale?

Die Glücksspirale ist eine der bekanntesten Rentenlotterien Deutschlands. Es wurde 1969 eingeführt, damals als zusätzliche Lotterie auf jedem Toto-Lottoschein, und sollte zur Finanzierung der Olympischen Spiele 1972 beitragen. Obwohl es nicht gelang, genügend Geld zu sammeln, erwies sich das Konzept als erfolgreich und wurde zwei Jahre später erneut zur Finanzierung der Weltmeisterschaft eingesetzt.

Die Glücksspirale wurde dann als reguläres Format im Fernsehen fortgeführt. Seit 1976 fließen 50 Prozent der Erlöse der Glücksspirale zweckgebunden an den Deutschen Sportbund und 50 Prozent an den Bundesverband der Freien Wohlfahrtspflege.

Auch heute noch unterstützt die Glücksspirale verschiedene Förderprogramme, darunter Sozialhilfe, Denkmalschutz und Sportförderung. Gleichzeitig sind die Gewinne auch für die Teilnehmer attraktiv. Der große Preis bei jeder Verlosung: eine Rente, die 20 Jahre lang mit 10.000 Euro monatlich ausgezahlt wird.

Wie funktioniert die Glücksspirale?

Bei der Lucky Spiral wird mit einer siebenstelligen Gewinnzahl gespielt. Hierzu erwerben die Teilnehmer ein entsprechendes Ticket, das als Einzel- oder Wochenkarte erhältlich ist. Für die Glücksspirale gibt es auch Jahreskarten. Lottospieler nehmen in den nächsten 52 Wochen automatisch an allen Ziehungen teil. Dazu gehören auch Sonderverlosungen.

Stimmt die Endzahl auf dem Los, ist Ihnen ein Gewinn von zehn Euro garantiert. Wenn die letzten beiden Ziffern stimmen, sind es bereits 25 Euro. Der Betrag erhöht sich mit jeder richtigen Endziffer. Wer alle sieben Gewinnzahlen richtig errät, kann sich über 10.000 Euro freuen – und das 20 Jahre lang jeden Monat. Es gibt insgesamt sieben Preiskategorien, wobei für jede Kategorie eine eigene Nummer ausgelost wird.

Glücksspirale-Zeichnung: Wann läuft die Glücksspirale?

Die Lucky Spiral-Ziehung findet jeden Samstag statt. Anschließend werden für jede der sieben Gewinnkategorien separate Gewinnzahlen gezogen. Anders als beim Lotto am Samstag oder beim Lotto am Mittwoch findet die Ziehung der Gewinnzahlen nicht live im Fernsehen oder Internet statt.

Theoretisch besteht weiterhin die Möglichkeit, live an einer Ziehung teilzunehmen – dazu müssen Fans jedoch nach München reisen, denn dort werden die Zahlen in den Räumen der Landeslotterieverwaltung gezogen. Unter offizieller Aufsicht findet die Ziehung seit 1970 jeden Samstag um 19:15 Uhr statt.

Die Ergebnisse werden schließlich um 19:57 Uhr direkt vor der Tagesschau in der ARD bekannt gegeben.

Die Gewinnzahlen finden Sie auch im Internet, im Teletext oder im Kundenmagazin des Deutschen Lotto- und Totoblocks.

Wie viel kostet die Glücksspirale und wo gibt es Tickets?

Eine Eintrittskarte für die Glücksspirale kostet 5 Euro pro Stück und Woche zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr. Die jeweilige Gebühr entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Akzeptanzstellen.

Die Tickets für die Glücksspirale sind an rund 24.000 Akzeptanzstellen in ganz Deutschland erhältlich. Die Teilnahme ist auch online möglich. Dort kann ein Ticket manuell oder wahllos per Klick ausgefüllt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich zwischen einem Langzeitspiel und einer mehrwöchigen Teilnahme zu entscheiden. Darüber hinaus können mit dem Glücksspirale-Lottoschein die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gespielt werden.

Ist die Glücksspirale steuerfrei?

Auf den Einkommensanteil der monatlichen Rente wird Einkommensteuer erhoben. Wie hoch diese ausfällt, hängt vom Alter des Gewinners ab. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Besteuerung zu umgehen, wenn Sie sich die Gewinne vollständig auszahlen lassen. Da es in Deutschland keine Steuern auf Lottogewinne gibt, erhalten Sie den gesamten Gewinn ausgezahlt.

Aber: Wenn das Geld so angelegt wird, dass Zinsen entstehen, ist der Staat beteiligt. Hier gilt die sogenannte Quellensteuer, die derzeit 25 Prozent beträgt. Die hierdurch erzielten Einkünfte müssen dem Finanzamt gemeldet werden.

Wie lange erhalten Sie die Glücksspirale-Rente?

Die Glücksspirale-Rente erstreckt sich derzeit über einen Zeitraum von 20 Jahren. 20 Der Siegerplan der Glücksspirale wurde geändert; zuvor wurde der Hauptgewinn lebenslang ausgezahlt. Diese Anpassung kommt zustande, weil die Gewinne in den mittleren und unteren Gewinnklassen gestiegen sind und die lebenslange Rente aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen auf den Finanzmärkten nicht mehr bezahlbar ist.

RND/do