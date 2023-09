Düsseldorf Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Hamburger Kupferhersteller und Recyclingspezialist Aurubis Opfer eines mutmaßlichen Metalldiebstahls. Der Schaden könnte sich dieses Mal auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der Konzern streicht daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Aurubis hatte im Juni einen Diebstahl öffentlich gemacht. Zur Überprüfung der Bestände wird derzeit eine Sonderinventur durchgeführt. Das Zwischenergebnis ist gravierend: In den Lagerhallen lagert weitaus weniger Metall, als das Unternehmen angenommen hatte.

Aurubis ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Seine Lieferanten geben an, welche Metalle sie liefern, Aurubis prüfe jede Lieferung stichprobenartig, um den Wert und Preis der Lieferung zu ermitteln, sagte ein Sprecher. Du kannst nicht alles kontrollieren.

„Im Rahmen der Sonderinventur haben wir als Zwischenergebnis festgestellt, dass es sich bei den Metallproben in den Lieferungen um Fälschungen handelte. „Die Abweichung ist so gravierend, dass wir sie dem Kapitalmarkt melden mussten“, sagte der Sprecher dem Handelsblatt. Nach Angaben von Aurubis hat es das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Die Sonderinventur muss bis Ende September abgeschlossen sein, denn dann endet das Geschäftsjahr. Über den Stand der Prüfung möchte das Unternehmen keine Auskunft geben. Der Schaden wird das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 belasten. Der prognostizierte Korridor von 450 bis 550 Millionen Euro kann daher nicht eingehalten werden.

Die Aktie von Europas größter Kupferhütte fiel am Freitag dann um bis zu 18 Prozent, so stark wie vor fast acht Jahren. Am frühen Nachmittag lag das Minus bei etwa 14 Prozent.

Die Sonderinventur wurde notwendig, nachdem im Juni bekannt wurde, dass durch organisierten Diebstahl Vorprodukte im Produktionsprozess im Wert von zweistelligen Millionenbeträgen entwendet wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt hierzu bereits seit mehreren Jahren.

Einige der Menschen seien festgenommen worden und befänden sich nun in Untersuchungshaft, hieß es damals. Die betroffenen Mitarbeiter wurden umgehend freigelassen und den beschuldigten Mitarbeitern von Fremdfirmen wurde ein Arbeitsverbot erteilt.

Aurubis sagt, es sei unklar, ob ein Zusammenhang zwischen dem Edelmetalldiebstahl und dem nun aufgedeckten Betrug bestehe. „Diesmal wurde das Metall nicht physisch gestohlen, es war nie bei uns, da davon auszugehen ist, dass es sich bei den Proben um Manipulationen handelte“, sagte ein Unternehmenssprecher.

>> Lesen Sie auch: Edelmetalle wecken Begehrlichkeiten – so schützen sich Unternehmen

Auch um welche Metalle es sich im Einzelnen handelt, ist noch unklar. Da der Recyclingsektor betroffen sei, könnten neben Kupfer auch wertvolle Edelmetalle im Spiel sein, sagte der Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Nach der Gewinnwarnung von Aurubis hat auch der Stahlkonzern Salzgitter, der maßgeblich an dem Unternehmen beteiligt ist, seine Prognose ausgesetzt. Aufgrund der Bilanzierung nach der Equity-Methode hat die Ergebnisentwicklung bei Aurubis direkten Einfluss auf den erwarteten Jahresüberschuss des Konzerns und ist integraler Bestandteil der Ergebnisplanung. Salzgitter wird seinen Geschäftsausblick anpassen, sobald Aurubis seine Prognose aktualisiert hat.

Dadurch fielen die Salzgitter-Aktien zeitweise um mehr als sieben Prozent, erholten sich dann aber im Handelsverlauf wieder.

Mehr: Wie sich Edelmetallhändler vor Diebstahl schützen