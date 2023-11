Gewinner und Noten vor dem Kronjuwel 2023

Bildnachweis: WWE.com

WWE SmackDown, eine vorab aufgezeichnete Go-Home-Show für WWE Crown Jewel, zeigte vor ihrem morgigen Spiel um die US-Meisterschaft ein Wiegen zwischen Logan Paul und Rey Mysterio. Paul hat große Chancen, Mysterio zu entthronen und seinen ersten WWE-Titel zu gewinnen.

SmackDown bewarb außerdem Bayley vs. Bianca Belair, die Brawling Brutes vs. Pretty Deadly und Kevin Owens vs. Austin Theory.

Die Übertragung von WWE SmackDown auf FS1 letzte Woche erreichte 1,145 Millionen Zuschauer.

WWE SmackDown-Ergebnisse | 3. November 2023

Kevin Owens besiegte. Austin-Theorie

Charlotte und Shotzi besiegten. Grün und Niven

Ziemlich tödlich auf jeden Fall. Die brawling Brutes | Guter altmodischer Donnybrook

Bianca Belair besiegte. Bayley

WWE SmackDown-Bewertungen

27. Oktober 2023 | 1,145 Millionen

20. Oktober 2023 | 2,253 Millionen

13. Oktober 2023 | 2,417 Millionen

6. Oktober 2023 | 2,319 Millionen

29. September 2023 | 2,303 Millionen

WWE SmackDown Veranstaltungsort: Fiserv Forum (Milwaukee, Wisc.)

Verteilte WWE SmackDown-Tickets: 11.569

Verfügbare Tickets: 553

WWE SmackDown-Gewinner und Noten

LA Knight und Roman regieren von Angesicht zu Angesicht

Roman Reigns hat Milwaukee nicht gebeten, ihn anzuerkennen, da dies eine Voraufnahme war und er diesen Trick bereits letzte Woche in derselben Stadt durchgeführt hat.

Roman Reigns war der neueste WWE-Superstar, der LA Knight als Abzocke bezeichnete und dieses Mal sagte, Knight spiele „als mein Cousin“. Schwache Balken.

LA Knight machte eine schwungvolle Werbung für Roman Reigns und redete im Vorfeld seiner unvermeidlichen Niederlage in Saudi-Arabien um den Stammeshäuptling herum.

LA Knight vs. Roman Reigns Note: B

Kevin Owens Def. Austin-Theorie

Grayson Waller war als Kommentator dabei und sorgte wie immer für einen ordentlichen Wurf.

Kevin Owens errang einen überraschend leichten Sieg über Austin Theory, den WWE trotz Siegen über Spieler wie John Cena und Edge nicht beschützen will.

Kevin Owens vs. Austin Theorienote: B-

Charlotte und Shotzi Def. Grün und Niven

Corey Graves sagte, Chelsea Green und Piper Niven seien die Außenseiter in diesem Spiel. Aber er sagte es, als ob es selten vorkäme, dass Green und Niven Außenseiter wären, obwohl Green diese Woche gerade ihr allererstes Einzelspiel gewonnen hat.

Michael Cole sagte, die einzige Möglichkeit für Green und Niven, dieses Match zu gewinnen, bestehe darin, Charlotte Flair auf dem Vorfeld zu belassen.

Charlotte und Shotzi scheinen auf dem Weg zum Tag-Team-Titel zu sein, und wenn man bedenkt, wie oft diese Gürtel den Besitzer wechseln und wie schwach ihre Champions sind, wäre ich nicht überrascht, wenn Charlotte und Shotzi gewinnen würden.

Charlotte und Shotzi vs. Green und Niven Note: C

Solo Sikoa vs. John Cena von Angesicht zu Angesicht

Paul Heyman zählte eine ganze Reihe von Spitznamen für Solo Sikoa auf, darunter „Sergeant at Arms“ und „The Assassin“. Sie alle waren Gewinner.

Mitten in einem Heyman-Monolog nahm Solo Sikoa überraschend das Mikrofon und rief John Cena selbst zu sich.

„Lass uns gehen, Cena“-Gesänge wurden nicht von „Cena ist scheiße“-Gesängen begleitet und es fühlte sich so komisch an.

John Cena, der offensichtlich seine Stimme verlor (Verkauf des Samoan Spike), sagte: „Ich kann das mit einer halben Stimme machen, und es wird nur 90 Sekunden dauern, dich zu kochen.“ Cena schlug Solo dann mit einigen brutalen Vetternwirtschaftsstangen zu.

Ungefähr nach der 90-Sekunden-Marke brütete Cena weiter, indem er Solo Sikoa als billige Taz-Abzocke bezeichnete. Nur wenige Tage nachdem Taz John Cena bei Dynamite lautstark angeschrien hatte.

John Cena vs. Solo Sikoa Face-to-Face Note: B

Ziemlich tödliche Def. Schlägereinde Rohlinge

Beide Teams zogen ihre volle Ausrüstung an – darunter fuchsiafarbene Crop-Tops von Pretty Deadly –, obwohl es sich um einen „guten, altmodischen Donnybrook“ handelte.

Butch verpasste Kit Wilson einen Brogue Kick, nachdem Elton Prince durch einen Tisch geworfen wurde. Es war bei weitem nicht so effektiv wie der OG Brogue Kick von Sheamus.

Dieses Publikum war sichtlich erschöpft, nachdem es den letzten SmackDown durchgehalten hatte, kam aber an den Tischen wieder zum Leben.

Pretty Deadly vs. Brawling Brutes Note: B

Logan Paul vs. Rey Mysterio wiegt

Dies war sehr gut produziert und wurde außerhalb des Rings und in einer Pressekonferenz durchgeführt, wie bei einem echten Wiegen.

Ich finde es toll, wie ernst Nick Aldis seinen Job nimmt. Er hat bei der Moderation des Wiegens großartige Arbeit geleistet.

Offizielles Wiegen: Logan Paul – 213 Pfund; Rey Mysterio – 175 Pfund.

Während einer unvermeidlichen Schlägerei schlug Rey Mysterio Paul und schlug ihn mit einem Mikrofon à la Dillon Danis.

Wiegenote: A

Bianca Belair Def. Bayley

Der beste Spot dieses Kampfes war, dass Bianca einen Backflip vom zweiten Seil machte, als wäre es nichts, nur um dann über die Seile zu klettern und Bayley mit dem Kreuzheben in einen Superplex zu heben.

Belair schlug Bayley mit ihrem Pferdeschwanz, ähnlich wie sie es mit Sasha Banks gemacht hatte. Ähnlich wie bei Sasha gibt es keine Möglichkeit, keine Spuren zu hinterlassen.

Nach ihrem Sieg brachte Belair Bayley mit einem KOD durch einen Tisch und ersparte Bayley damit eine Reise nach Saudi-Arabien.

Bianca Belair vs. Bayley Note: B

Folge mir auf Twitter oder LinkedIn. Kasse meine Website oder einige meiner anderen Arbeiten hier.