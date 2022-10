GEWINNEN! Ein 55-Zoll-4K-OLED-Fernseher und das Trikot Ihres Teams mit „Sporting Icons of Yesterday“ auf Hawksbee & Jacobs! – talkSPORT

talkSPORT hat sich mit dem Sender Yesterday – TV für neugierige Köpfe – zusammengetan, um Ihnen die Chance zu geben, an diesem Freitagnachmittag bei Hawksbee & Jacobs einen 55-Zoll-4K-OLED-Fernseher und das Trikot Ihres Teams zu gewinnen! Yesterday ist auf Freeview-Kanal 27 verfügbar oder Sie können kostenlos auf UKTV Play streamen. Begleiten Sie Paul und Andy und nutzen Sie die Chance, „Sporting Icons of Yesterday“ zu spielen, bei dem zwei Zuhörer ein Quiz im Elfmeterschießen-Stil spielen, um ihre Erinnerung an berühmte Sportpersönlichkeiten und Ereignisse aus der Geschichte zu testen. Wenn Sie glauben, dass Sie die Nase vorn haben, holen Sie sich einen 55-Zoll-4K-OLED-Fernseher von Samsung, perfekt, um Yesterday anzusehen – einen Fakten- und Dokumentationskanal voller faszinierender Fakten. Von Geheimnissen der Londoner U-Bahn über Abandoned Engineering, Oldtimer-Restaurierung und Auktionen in Bangers & Cash bis hin zu Great British Railway Journeys – auf dem Fernsehsender gibt es für Neugierige immer etwas zu sehen! Außerdem erhalten Sie das Trikot dieser Saison für jedes Premier League- oder EFL-Team 2022/23! Kommen Sie auf Sendung und stellen Sie Ihr Wissen über „Sporting Icons of Yesterday“ auf die Probe. Melden Sie sich unten für Ihre Chance an, mit Hawksbee und Jacobs & the Yesterday Channel zu spielen und zu gewinnen – verfügbar auf Freeview 27 oder streamen Sie kostenlos auf UKTV Play.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SPORTING ICONS OF YESTERDAY (DIE „AKTION“):

Durch die Teilnahme an der Werbeaktion stimmen Sie zu, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“) gebunden zu sein. Telefonieren, SMS oder E-Mail zur Teilnahme an der Werbeaktion oder das Ausfüllen und Absenden eines Teilnahmeformulars gelten ebenfalls als Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Werbematerialien in Bezug auf die Werbeaktion, einschließlich aller Informationen zur Teilnahme an der Werbeaktion, die vom Veranstalter (gegebenenfalls auch in den sozialen Medien) oder auf den Websites des Veranstalters veröffentlicht werden, gelten auch für die Werbeaktion. Im Falle eines Konflikts zwischen Bedingungen, auf die in solchen Werbematerialien Bezug genommen wird, und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang.

Teilnahme an der Aktion

Nur Einwohner des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter und Vertreter des Veranstalters oder der Wireless Group Limited und alle Personen, die anderweitig mit der Durchführung oder Durchführung der Werbeaktion in Verbindung stehen (einschließlich Drittsponsoren oder Werbepartner) und deren jeweilige Personen assoziierte, verbundene oder Tochterunternehmen und die unmittelbaren Familien und Haushaltsmitglieder aller dieser Mitarbeiter und Vertreter. Die Aktion beginnt am 10. Oktober 2022 um 00:01 Uhr (britische Zeit) und endet am 13. Oktober 2022 um 09:30 Uhr (britische Zeit) (der „Aktionszeitraum“). Alle Einsendungen, die außerhalb des Aktionszeitraums eingehen, sind ungültig. Das Teilnehmer können während des Aktionszeitraums maximal 1 Teilnahme pro Person vornehmen. Um teilnehmen zu können, müssen Sie das Teilnahmeformular ausfüllen und einreichen und am Freitag, den 14. Oktober 2022 in der Show von Hawksbee and Jacobs (13.00 – 16.00 Uhr) ausgestrahlt werden, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Einsendungen, die nicht über die offizielle Einreichmethode eingereicht werden, werden nicht akzeptiert. Die Verwendung von Skripten, Makros oder automatisierten Systemen zur Teilnahme an der Werbeaktion ist untersagt, und Beiträge, die unter Verwendung eines solchen Systems vorgenommen wurden (oder gemacht zu werden scheinen), können als ungültig behandelt werden. Alle unleserlichen, unvollständigen oder betrügerischen Eingaben werden zurückgewiesen. Die Teilnehmer sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihnen je nach ihren individuellen Vorkehrungen für den Internetzugang Datengebühren anfallen können, wenn sie online oder per E-Mail an der Werbeaktion teilnehmen.

Gewinner und Preise

Es werden 2x Spieler ausgewählt, um „Sporting Icons of Yesterday“ zu spielen. Jedem Spieler werden fünf Fragen gestellt. Der Spieler mit den meisten richtigen Antworten am Ende der fünf Fragen gewinnt den Preis. Der Gewinner erhält 1x 55″ Samsung 4K OLED TV plus 1x Trikot für ein beliebiges Premier League- oder EFL-Team 2022/23. Die Preise sind wie angegeben und sind nicht austauschbar und nicht übertragbar. Der Gewinner ist für die Zahlung aller damit verbundenen Kosten verantwortlich, die nicht ausdrücklich in Werbematerialien oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben sind, einschließlich (falls zutreffend) Transport, Unterkunft, Verpflegungskosten, Taschengeld, Versicherung und aller anderen Nebenkosten. Die Gewinner sind auch persönlich verantwortlich für alle persönlichen oder Nebenkosten und alle Mehrwertsteuer-, nationalen und/oder lokalen Steuerverbindlichkeiten, die bei der Inanspruchnahme oder Verwendung des Preises anfallen. Durch die Teilnahme an der Werbeaktion erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass der Preis „wie besehen“ vergeben wird und dass weder der Veranstalter noch seine Tochter- oder verbundenen Unternehmen Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Preis abgeben. Für den Fall, dass der Veranstalter aus Gründen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Veranstalters liegen, nicht in der Lage ist, den Preis wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben zu vergeben, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Preis ähnlicher Art und gleichwertigen Werts oder allein zu vergeben Ermessen, den Barwert des Preises. Der Veranstalter behält sich außerdem das Recht vor, einen Preis ähnlicher Art und gleichwertigen Werts oder nach eigenem Ermessen den Barwert des Preises zu vergeben, wenn dies nach billigem Ermessen angemessen ist.

Bekanntgabe des Gewinners und Beanspruchung des Preises

Teilnehmer, die ausgewählt wurden, um auf Sendung zu gehen, werden am Morgen des 14. Oktober 2022 telefonisch oder über die anderen Kontaktdaten benachrichtigt, die dem Veranstalter zur Verfügung gestellt wurden. Wenn ein ausgewählter Teilnehmer nicht kontaktiert werden kann oder nicht verfügbar ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, neu zu ziehen einen anderen Teilnehmer aus den gültigen/korrekten Einsendungen, die während des Aktionszeitraums eingegangen sind. Die Gewinner müssen möglicherweise einen gültigen Ausweis vorlegen, bevor sie ihren Preis erhalten. Teilnehmer erscheinen nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der sie aufgerufen wurden. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, Anrufern Telefongebühren zu erstatten, wenn diese entweder in der Warteschleife oder auf Sendung sind. Der Gewinner muss die Annahme des entsprechenden Preises innerhalb von 5 Tagen nach seiner Benachrichtigung bestätigen. Wenn der Gewinner seinen Preis bis zum angegebenen Datum nicht beansprucht hat oder der Gewinner sich weigert oder nicht in der Lage ist, eine zulässige Postanschrift für den Erhalt seines Preises anzugeben, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. Der Preis wird innerhalb einer angemessenen Frist und spätestens 28 Tage nach Annahme des Preises zugestellt. Für eine Liste der Teilnehmer (Name und allgemeiner Standort) senden Sie bitte einen frankierten und adressierten Umschlag bis spätestens 28 Tage nach Ende des Aktionszeitraums an den Veranstalter unter: Promotions Department, talkSPORT, 1 London Bridge Street, London, England , SE1 9GF, in dem Sie angeben, dass Sie die Gewinnerdetails für die „Sporting Icons of Yesterday“-Promotion wünschen.

Datenschutz und Öffentlichkeit

Der Veranstalter erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer und teilt diese mit den Vertretern des Veranstalters, verbundenen Unternehmen und gegebenenfalls Drittanbietern von Preisen (einschließlich solcher außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums). Die von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen werden nur zum Zwecke der Durchführung dieser Werbeaktion (einschließlich der Lieferung von Preisen) und für andere Zwecke verwendet, die zum Zeitpunkt der Teilnahme oder auf Werbematerialien angegeben werden können. Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Datenschutzrichtlinie verwendet (siehe http://www.newsprivacy.co.uk/single/). Die Namen und allgemeinen Standorte der Teilnehmer werden veröffentlicht oder öffentlich zugänglich gemacht, wenn sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Gewinner der Werbeaktion sind. Unter solchen Umständen können wir diese Informationen und die Fotos der Teilnehmer auch kostenlos für Werbezwecke sowohl während dieser als auch bei zukünftigen Werbeaktionen des Veranstalters oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen verwenden. Dazu gehört die Veröffentlichung ihres Namens auf den Websites und Social-Media-Plattformen des Veranstalters. Der Gewinner und alle Gäste können auch aufgefordert werden, sich an angemessener Werbung in Bezug auf diese Werbeaktion zu beteiligen.

Allgemein