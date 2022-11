GEWINNEN! Ein 50″ Fernseher und ein Jahr Racing TV Mitgliedschaft! – talkSPORT

talkSPORT hat sich mit Racing TV zusammengetan, um Ihnen die Chance zu geben, einen epischen Preis in Form eines 50-Zoll-Fernsehers plus ein Jahresabonnement für Racing TV zu gewinnen!

Es gibt keinen besseren Weg, die Jumps-Saison 22/23 zu beginnen, als mit einer EINMONATIGEN KOSTENFREIEN TESTVERSION von Racing TV. Sie können Expertenberichte von über 70 Live-Meetings genießen, darunter Cheltenhams November-Meeting, Punchestown Winter Festival, Fairyhouse Winter Festival, Newbury’s Ladbrokes Winter Carnival und vieles mehr.

Sie können Ihre Testversion über Ihren Fernseher auf Sky oder die Large Screen App (Amazon Fire TV, Apple TV), Desktop, Tablet und Handy über racingtv.com genießen! Verpassen Sie außerdem mit Racing TV Extra kein Rennen, da Sie zusätzlich zum Hauptkanal, Rennwiederholungen, Zusatzprogrammen und Interviews auf Abruf Live-Streams von jeder Rennstrecke ansehen können.

Rufen Sie 0344 855 2977 an oder klicken Sie hier, um jetzt Ihre kostenlose einmonatige Testversion zu starten.

Machen Sie hier mit und gewinnen Sie den 50-Zoll-Fernseher plus ein Jahresabonnement von Racing TV:

Das Gewinnspiel endet am Montag, den 14. November 2022, um 09:30 Uhr.

Nur über 18+.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel der Verwendung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit dem zustimmen Wireless-Datenschutzrichtlinie und Ihre Daten werden verwendet, um Sie zu kontaktieren, falls Sie als Gewinner ausgewählt werden.

GEWINNEN! EIN 50″-FERNSEHGERÄT UND EIN JAHR RACING-TV-MITGLIEDSCHAFT! (DIE „AKTION“) ONLINE-REGELN:

Durch die Teilnahme an der Werbeaktion erklären Sie sich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (diese „Geschäftsbedingungen“). Telefonieren, SMS oder E-Mail zur Teilnahme an der Werbeaktion oder das Ausfüllen und Absenden eines Teilnahmeformulars gelten ebenfalls als Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Werbematerialien in Bezug auf die Werbeaktion, einschließlich aller Informationen zur Teilnahme an der Werbeaktion, die vom Veranstalter (gegebenenfalls auch in den sozialen Medien) oder auf den Websites des Veranstalters veröffentlicht werden, gelten auch für die Werbeaktion. Im Falle eines Konflikts zwischen Bedingungen, auf die in solchen Werbematerialien Bezug genommen wird, und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang.

Teilnahme an der Aktion

1. Nur Einwohner des Vereinigten Königreichs ab 18 Jahren, mit Ausnahme von Mitarbeitern und Vertretern des Veranstalters oder der Wireless Group Limited und allen Personen, die anderweitig mit der Durchführung oder Durchführung der Werbeaktion in Verbindung stehen (einschließlich Drittsponsoren oder Werbepartner) und deren jeweiliger Partner, verbundene oder Tochterunternehmen und die unmittelbaren Familien und Haushaltsmitglieder aller dieser Mitarbeiter und Vertreter.

2. Jeder, der in den 12 Monaten vor dem Ende des Aktionszeitraums einen Preis für eine Aktion gewonnen hat, die von teilnehmenden Radiosendern im drahtlosen Netzwerk durchgeführt wird, ist nicht teilnahmeberechtigt.

3. Die Aktion beginnt am 7. November 2022 um 00:01 Uhr (britische Zeit) und endet am 14. November 2022 um 09:30 Uhr (britische Zeit). „Aktionszeitraum“). Alle Einsendungen, die außerhalb des Aktionszeitraums eingehen, sind ungültig.

4. Die Teilnehmer dürfen während des Aktionszeitraums maximal 1 Anmeldung pro Person und Renntag vornehmen.

5. Zur Teilnahme müssen Sie das unter http://www.talksport.com/competitions verfügbare Teilnahmeformular nur während des Aktionszeitraums ausfüllen und einsenden.

6. Einsendungen, die nicht über die offizielle Einreichmethode eingereicht werden, werden nicht akzeptiert. Die Verwendung von Skripten, Makros oder automatisierten Systemen zur Teilnahme an der Werbeaktion ist untersagt, und Beiträge, die unter Verwendung eines solchen Systems vorgenommen wurden (oder gemacht zu werden scheinen), können als ungültig behandelt werden. Alle unleserlichen, unvollständigen oder betrügerischen Eingaben werden zurückgewiesen.

7. Die Teilnehmer sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihnen je nach ihren individuellen Vorkehrungen für den Internetzugang Datengebühren anfallen können, wenn sie online oder per E-Mail an der Werbeaktion teilnehmen.

Gewinner und Preise

8. Es wird 1 Gewinner geben.

9. Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip aus allen gültigen Einsendungen für diese Aktion ausgewählt, die während des Aktionszeitraums eingehen. Für andere Teilnehmer gibt es keine Preise.

10. Der Preis ist ein 50-Zoll-Fernseher und ein einjähriges Abonnement von Racing TV, das im Fernsehen, online und auf Mobilgeräten angesehen werden kann.

11. Die Preise sind wie angegeben und nicht austauschbar und nicht übertragbar. Es gibt keine Bargeld- oder andere Alternative zum Preis ganz oder teilweise.

12. Der Gewinner ist für die Zahlung aller damit verbundenen Kosten verantwortlich, die nicht ausdrücklich in Werbematerialien oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben sind, einschließlich (falls zutreffend) Transport, Parken, Unterkunft, Verpflegungskosten, Taschengeld, Versicherung und aller anderen Nebenkosten. Die Gewinner sind auch persönlich verantwortlich für alle persönlichen oder Nebenkosten und alle Mehrwertsteuer-, nationalen und/oder lokalen Steuerverbindlichkeiten, die bei der Inanspruchnahme oder Verwendung des Preises anfallen. Durch die Teilnahme an der Werbeaktion erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass der Preis „wie besehen“ vergeben wird und dass weder der Veranstalter noch seine Tochter- oder verbundenen Unternehmen Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Preis abgeben.

13. Für den Fall, dass der Veranstalter aus Gründen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Veranstalters liegen, nicht in der Lage ist, den Preis wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben zu vergeben, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Preis ähnlicher Art und gleichwertigen Werts zu vergeben nach eigenem Ermessen den Barwert des Preises. Der Veranstalter behält sich außerdem das Recht vor, einen Preis ähnlicher Art und gleichwertigen Werts oder nach eigenem Ermessen den Barwert des Preises zu vergeben, wenn dies nach billigem Ermessen angemessen ist.

Bekanntgabe des Gewinners und Beanspruchung des Preises

14. Die Gewinner werden telefonisch oder über die anderen dem Veranstalter bereitgestellten Kontaktdaten benachrichtigt. Es werden alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um den Gewinner während der angegebenen Zeit zu kontaktieren. Wenn ein Gewinner nicht kontaktiert werden kann oder nicht verfügbar ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen anderen Gewinner aus den gültigen/korrekten Einsendungen, die während des Aktionszeitraums eingegangen sind, neu zu ziehen. Die Gewinner müssen möglicherweise einen gültigen Ausweis vorlegen, bevor sie ihren Preis erhalten.

15. Die Gewinner müssen die Annahme des entsprechenden Preises innerhalb von 48 Stunden bestätigen. Wenn der Gewinner seinen Preis bis zum angegebenen Datum nicht beansprucht hat oder der Gewinner sich weigert oder nicht in der Lage ist, eine zulässige Postanschrift für den Erhalt seines Preises anzugeben, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.

16. Für eine Liste der Gewinner (Name und allgemeiner Wohnort) senden Sie bitte einen frankierten und an sich selbst adressierten Umschlag bis spätestens 28 Tage nach Ende des Aktionszeitraums an den Veranstalter an: Promotions Department, Wireless Group Limited, 1 London Bridge Street , SE1 9GF, in dem Sie angeben, dass Sie die Gewinnerdetails für die „Racing TV“-Promotion wünschen.

Datenschutz und Öffentlichkeit

17. Der Veranstalter erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer und teilt diese mit den Vertretern des Veranstalters, verbundenen Unternehmen und gegebenenfalls Drittpreisanbietern (einschließlich solchen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums). Die von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen werden nur zum Zwecke der Durchführung dieser Werbeaktion (einschließlich der Lieferung von Preisen) und für andere Zwecke verwendet, die zum Zeitpunkt der Teilnahme oder auf Werbematerialien angegeben werden können. Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Datenschutzrichtlinie verwendet (siehe http://www.newsprivacy.co.uk/single/).

18. Die Namen und allgemeinen Standorte der Teilnehmer werden veröffentlicht oder öffentlich zugänglich gemacht, wenn sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Gewinner der Werbeaktion sind. Unter solchen Umständen können wir diese Informationen und die Fotos der Teilnehmer auch kostenlos für Werbezwecke sowohl während dieser als auch bei zukünftigen Werbeaktionen des Veranstalters oder eines seiner verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen verwenden.

Allgemein

19. Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und für die Teilnehmer bindend. Es wird keine Korrespondenz geführt.

20. Wenn Teilnehmer bei der Teilnahme an der Werbeaktion keine der erforderlichen Pflichtangaben angeben, ist ihre Teilnahme ungültig.

21. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, von den Teilnehmern einen Nachweis ihrer Teilnahmeberechtigung zu verlangen. Wenn sich herausstellt, dass ein Gewinner nicht teilnahmeberechtigt ist, behält sich der Veranstalter das Recht vor, seinen Preis an einen anderen Teilnehmer zu vergeben und die Rückgabe eines bereits erhaltenen Preises zu verlangen.

22. Die Bereitstellung des Preises impliziert keine Billigung durch den Promoter von Racing TV oder andere Dritte, die in irgendeiner Weise an der Aktion beteiligt sind. Alle Beschwerden oder Fragen bezüglich der Verwendung des Preises sind an Racing TV zu richten.

23. Die Teilnehmer dürfen nichts Illegales und/oder Gefährliches tun und/oder das sie selbst oder andere gefährden würde. Außer bei Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nicht für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Teilnahme der Teilnehmer an der Werbeaktion oder ihrer Annahme und/oder Nutzung des Preises ergeben, oder für technische, Hardware- oder Softwarefehler, verlorene, fehlerhafte oder nicht verfügbare Netzwerkverbindungen oder Schwierigkeiten jeglicher Art, die die Möglichkeit des Teilnehmers zur Teilnahme an der Aktion einschränken oder verbieten. Der Veranstalter haftet nicht für verlorene, beschädigte, verspätete, verunstaltete, unvollständige, unleserliche oder anderweitig unlesbare Einsendungen. Der Nachweis eines Telefonanrufs, des Sendens einer Einsendung per Post, E-Mail oder Textnachricht ist kein Nachweis für den Eingang von Einsendungen durch den Veranstalter. Nichts in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen schränkt in irgendeiner Weise die Haftung des Veranstalters für Tod oder Körperverletzung ein, die durch seine Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für andere Angelegenheiten, in denen die Haftung nicht gesetzlich beschränkt werden kann.

24. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu stornieren, zu ändern oder zu ersetzen (einschließlich der Änderung von Preisen), wenn die Aktion nach eigenem Ermessen nicht wie angegeben durchgeführt werden kann. Im Falle eines Druck- oder anderen Fehlers, der dazu führt, dass es mehr Gewinner als Preise für die Aktion gibt, behält sich der Veranstalter das Recht vor, (a) alle Ansprüche oder Teilnahmen, die sich aus einem solchen Druck- oder anderen Fehler ergeben, für nichtig zu erklären; und/oder (b) den/die verfügbaren Preis(e) durch eine weitere Ziehung zuzuweisen oder den/die Preis(e) oder den Wert des/der Preise(s) unter den Gewinnern der Werbeaktion aufzuteilen.

25. Jeder Teilnehmer, der an der Werbeaktion auf eine Weise teilnimmt oder versucht, daran teilzunehmen, die nach begründeter Meinung des Veranstalters gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt oder von Natur aus ungerecht gegenüber anderen Teilnehmern ist (einschließlich Manipulation des Ablaufs der Werbeaktion, Betrug, Hacking, Täuschung oder andere unfaire Spielpraktiken wie die Absicht, andere Teilnehmer oder den Veranstalter und/oder einen seiner Vertreter oder Vertreter zu ärgern, zu beschimpfen, zu bedrohen oder zu belästigen) können nach alleinigem Ermessen des Veranstalters von der Aktion ausgeschlossen werden. Wenn solche Maßnahmen die Werbeaktion erheblich beeinträchtigt haben, kann der Veranstalter die Werbeaktion nach eigenem Ermessen um weitere Phasen erweitern, die er für angemessen erachtet, um Probleme zu lösen, die sich aus solchen Maßnahmen ergeben.

26. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Jegliche Änderungen werden auf der Website des Promoters (the „Webseite“).

27. Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, unterliegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen englischem Recht und die Gerichte von England und Wales sind ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Werbeaktion oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehen (außer wenn Sie in Nordirland wohnhaft sind, können Sie auch in Nordirland klagen), und wenn Sie in Schottland wohnhaft sind, können Sie auch in Schottland klagen). Wenn Sie in der Republik Irland ansässig sind, unterliegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem irischen Recht und die Gerichte der Republik Irland sind ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Werbeaktion oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehen.

28. Veranstalter dieser Werbeaktion ist die Wireless Group Limited (Betreiber der teilnehmenden Radiosender im Wireless-Netzwerk) mit Sitz in 1 London Bridge Street, SE1 9GF. (das „Promoter“).