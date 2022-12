Gewinne von Lululemon (LULU) Q3 2022

Am 26. November 2021 stehen die Menschen Schlange, um während des Black Friday-Einkaufs in den Fashion Outlets of Chicago in Rosemont im Großraum Chicago, Illinois, USA, ein Geschäft zu betreten.

Lululemon am Donnerstag meldete Umsatz und Gewinn, die die Schätzungen übertrafen, aber das Unternehmen bot für das vierte Quartal eine weichere Prognose als erwartet.

Die Aktien des Unternehmens fielen nach Geschäftsschluss um mehr als 8 %.

Hier ist, was das Unternehmen für den Dreimonatszeitraum im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street auf der Grundlage einer Umfrage unter Analysten von Refinitiv berichtete:

Gewinn pro Aktie: 2 US-Dollar, bereinigt, gegenüber 1,97 US-Dollar erwartet

Umsatz: 1,86 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 1,81 Milliarden US-Dollar

Der Einzelhändler für Sportbekleidung ist ein beliebtes Ziel in Einkaufszentren, das für seine trendige – und teure – Trainingsbekleidung und Loungewear bekannt ist. Auch wenn die Inflation die Brieftaschen der Amerikaner trifft und sich die Leute wieder schick machen, haben die Anleger darauf gesetzt, dass die Marke weiterhin Käufer anziehen und sie zum Kauf bewegen kann.

Der Nettogewinn von Lululemon im dritten Quartal stieg von 187,8 Millionen US-Dollar oder 1,44 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr auf 255,5 Millionen US-Dollar oder 2 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg um 28 % auf 1,86 Milliarden US-Dollar. Vergleichbare Umsätze stiegen laut Street Account um 22 % gegenüber einem erwarteten Anstieg von 19 %.

CEO Calvin McDonald sagte bei einer Telefonkonferenz, dass das Unternehmen einen starken Start in die Weihnachtszeit hatte. Er sagte, der Schwarze Freitag sei der größte Tag in seiner Geschichte für Verkäufe und Ladenverkehr. Aber er fügte hinzu: „Wir erkennen auch an, dass das externe Umfeld herausfordernd bleibt, da noch mehrere Wochen mit hohem Volumen vor uns liegen.“

Die Prognose des Unternehmens für das vierte Quartal fiel schwächer aus als erhofft. Lululemon sagte am Donnerstag, dass es für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 4,20 bis 4,30 US-Dollar erwartet, verglichen mit Schätzungen von 4,30 US-Dollar. Es sieht auch Einnahmen zwischen 2,605 und 2,655 Milliarden US-Dollar vor, gegenüber prognostizierten 2,649 Milliarden US-Dollar.

Für das Gesamtjahr sagte das Unternehmen, dass es einen Umsatz von 7,944 bis 7,994 Milliarden US-Dollar erwartet, gegenüber seiner früheren Prognose von 7,865 bis 7,940 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hob auch seinen Ausblick für den bereinigten Gewinn pro Aktie auf eine Spanne von 9,87 bis 9,97 US-Dollar an, von der Prognose des letzten Quartals von 9,75 bis 9,90 US-Dollar.

Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr bisher um mehr als 4 % gefallen. Die Aktie hat den S&P 500 Index übertroffen, der im gleichen Zeitraum um etwa 17 % gefallen ist. Es schloss am Donnerstag bei 374,51 $, was die Marktkapitalisierung auf 47,75 Milliarden $ brachte.