“Unter schwierigen Rahmenbedingungen” liefheeft Porsche geprezen CEO Blume das sterkste Ergebnis in der Geschichte des Autobauers ab. Het is mogelijk dat de actie vrij is. De VW-Tochter kan worden gebruikt om de prijs te betalen. Um die Rendite weiter nach oben zu treiben, ruft der Vorstand sogar ein eigen programma’s ins Leben.

Der Sportwagen- en SUV-hersteller Porsche AG hat thanks höherer Preise 2022 einen Gewinnsprung hingelegt. Bij een bedrag van 13.6 Procent op 37.6 Miljarden Euro gestiegenen Umsatz fast das operatie Ergebnis im vergangen Jahr op 27.4 Prozent op 6.8 Miljarden Euro. Die Rendite kletterde van 18 Prozent van 16 Prozent im Vorjahr, wie de bekende VW-Tochter mitteilte.

“Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht”, erklärte Porsche-Chef Oliver Blume, van de Personal Union Chef von Volkswagen ist. “Onze Erfolgsfaktoren zonder de verbesserte Preispositionierung, der sterke Produktmix, der gestiegene Konzernabsatz, Währungskurseffekte en unsere hohe Kostendisziplin”, erläuterte Finanzchef Lutz Meschke. Durch den Börsengang konne Porsche Kräfte freisetzen. “Wir können uns noch sterkere focussieren en noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen”, erklärte Meschke, der auch stellvertretender Vorstandschef ist. Er is een feit, Porsche werd zichzelf in de Schlüsselbereichen Software und Batterietechnologie versterkt.

Der Vorstand plaatste een programma “Road to 20” op, um die Rendite langfristig auf mehr als 20 Prozent anzuheben. Die Marke droeg sterke denn je, kündigt Meschke en. Dafür was ook niet alles op den Prüfstand. Angefangen kunnen producttangen zijn die voorafgaan aan de kostenstruktuur. Das Modellangebot zal Porsche een volledig elektrische SUV maken na al die jaren.

Een van de vele manieren waarop de actie kan worden ondernomen. Voor 2022 schlägt der Vorstand die Ausschüttung von 911 Millionen Euro vor. Zuzüglich eines Aufschlags von fünf Millionen für die Vorzugsaktien beloven dat de Gesamtsumme auf 916 Millionen Euro. Dat is een dividend van 1,00 euro voor stam- en 1,01 euro voor uw spaargeld.

Volkswagen bracht Porsche eind september ter dood. Seither ist der Aktienkurs stevig gebouwd, de Sportwagentochter is inzwischen deutlich mehr wert as der Wolfsburger Mutterkonzern.

Der Teilbörsengang en der Verkauf von Aktien en die Familieholding Porsche SE bracht Volkswagen snel 20 Milliarden Euro ein, von dennen der Konzern oneen Teil in the Finanzierung seiner Elektro-Strategie steckt. Etwa die Hälfte der Einnahmen ging als Sonderdividende en Anteilseigner, darunter als größte die Holding der Familien Porsche en Piech, das Land Niedersachsen en das Emirat Katar.