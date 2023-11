Gewerkschaften: Tschechische Republik: Landesweiter Protest gegen Sparmaßnahmen

Blick auf Prag: Tausende Menschen werden zu einer Kundgebung in der Hauptstadt erwartet. Foto

Gewerkschaften organisieren landesweite Kampagnen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Tausende Lehrer und Industriearbeiter legen ihre Arbeit nieder – viele Schulen bleiben geschlossen.

Mit einem bundesweiten Protesttag wollen die Gewerkschaften… Tschechien bekräftigten ihren Widerstand gegen die Sparmaßnahmen der liberal-konservativen Regierung. An vielen Schulen fiel der Unterricht aus, an anderen herrschte nur eingeschränkter Betrieb. Laut Arbeitnehmervertretern wollten sich rund 70 Prozent der Schulen an den Protesten beteiligen.

Auch der Gewerkschaftsdachverband CMKOS forderte einstündige Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Industriebetrieben. Sie vertritt rund 270.000 Mitglieder. In Prag Zu einer Kundgebung wurden Tausende Menschen erwartet. Ministerpräsident Petr Fiala warf den Gewerkschaften vor, sich unverantwortlich zu verhalten und die schwierige Lage des Landes auszunutzen.

Mit der Unterschrift des Präsidenten vor wenigen Tagen wurde endlich grünes Licht für ein umfangreiches Konsolidierungspaket für die Staatsfinanzen gegeben. In den nächsten zwei Jahren soll der Staatshaushalt um umgerechnet rund sechs Milliarden Euro gekürzt werden. Dazu werden unter anderem die Steuern auf Alkohol, Zigaretten, Mineralwasser und Immobilien erhöht und die Ausgaben gesenkt. Die Zahl der Arbeitsplätze in Behörden und Ministerien soll ab 2024 um 3,5 Prozent sinken.

