ABUJA, Nigeria (AP) – Gewerkschaften marschierten am Mittwoch in ganz Nigeria, um gegen die steigenden Lebenshaltungskosten unter dem neuen Präsidenten des westafrikanischen Landes zu protestieren, und forderten die Regierung auf, die Sozialhilfemaßnahmen zu verbessern, um die Not zu verringern.

Die Gewerkschaften, bestehend aus Regierungsangestellten, sagten, die diese Woche vom nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu angekündigten wirtschaftlichen Anreize zur Linderung der Not reichten nicht aus. Sie warfen ihm außerdem vor, es versäumt zu haben, schnell zu handeln, um die Auswirkungen einiger seiner Maßnahmen abzufedern, darunter die Aussetzung jahrzehntelanger, kostspieliger Subventionen, die den Gaspreis mehr als verdoppelt haben, was zu einem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln und den meisten anderen Gütern geführt hat.

Tinubu hat am 29. Mai die Subvention abgeschafft, die die Regierung 4,39 Billionen Naira (5,07 Milliarden US-Dollar) gekostet hat, während die neue Führung der Zentralbank des Landes die jahrelange Politik der mehrfachen Wechselkurse für die lokale Naira-Währung beendet hat, sodass der Kurs durch die Marktkräfte bestimmt werden kann.

Beide Schritte zielten darauf ab, die Staatsfinanzen anzukurbeln und Investoren anzulocken, sagten die Behörden. Aber sie hatten unmittelbare Auswirkungen und führten dazu, dass Millionen von Menschen in Nigeria, die bereits mit der steigenden Inflation zu kämpfen hatten, die im Juni bei 22,7 % lag, und einer multidimensionalen Armutsrate von 63 % noch weiter unter Druck standen.

„Seit der Abschaffung der Subventionen kann man nicht mehr von einem Ort zum anderen ziehen“, sagte Joe Ajaero, Präsident des Nigerian Labour Congress, dem Dachverband der Gewerkschaften. Er bezog sich auf die Transportkosten, die sich in vielen Städten mehr als verdoppelt haben und eine wachsende Zahl von Menschen dazu zwingen, zu Fuß zur Arbeit zu gehen.

Ajaero sagte, die Gewerkschaften hätten eine Anhebung der Gehälter vorgeschlagen, aber „die Bundesregierung hat sich geweigert, den Ausschuss für den Vorschlag einzusetzen.“

„Herr. Der Präsident kann sich nicht der Liga der Wehklagen anschließen; Er sollte offen an die Öffentlichkeit treten und uns die Leute mitteilen, die unser Gemeinwesen in die Enge getrieben haben … und nicht beklagen, dass einige Leute unser Geld gestohlen haben“, sagte Ajaero und fügte hinzu, dass der Protest noch lange andauern könnte.

Einer der Demonstranten, Usman Abdullahi Shagari, sagte, er habe Schwierigkeiten, für den Lebensunterhalt seiner Familie zu sorgen, zu der auch fünf Kinder gehören, nachdem sich die Preise für Lebensmittel mehr als verdoppelt hätten.

„Heute ist die Ernährung das Wichtigste“, sagte Shagari, 45. „Alles hat zugenommen, das hat sich auf die Ernährung meiner Familie ausgewirkt, und mein Gehalt kann dem nicht standhalten.“

Chinedu Asadu, The Associated Press







