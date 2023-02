Gewerkschaft Verdi meldet Einigung mit Bodendienstleistern am Flughafen BER

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sollen Beschäftigte in den Bodenabfertigungsdiensten mehr Geld erhalten. Die am Montag erzielte Einigung zwischen den Mitarbeitern und den drei Unternehmen Swissport, Airline Assistance Schweiz und Wisag sieht Erhöhungen der Monatslöhne zwischen 448 und 490 Euro vor, teilte Verdi am Dienstag mit.

Dies entspricht einer Steigerung zwischen 12 und 19,5 Prozent. Die drei Unternehmen waren zunächst nicht für eine Bestätigung verfügbar.