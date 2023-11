Geweldige Anteilnahme nach Tod von Jahn-Profi Diawusie

De schok en de herinnering aan hun leven tijdens de 25 jaar van het voetbal Profis Agyemang Diawusie von Drittligist Jahn Regensburg sinds groß. Beleidsrichtlijnen komen uit heel Duitsland. De Bundesligist RB Leipzig schreef op het Instagram-kanaal van de SSV Jahn: „Deze gedachten zijn onze belangrijkste zorgen. We zijn trots op onze toekomstige spelers.“ Leipzig was in 2015 het eerste Profi-Station von Diawusie.

Ook op sociale netwerken die Instagram of Facebook gebruiken om hun gedachten te delen met andere aanvallende spelers: „De familie-ervaring met hun achtergrond en de dankbaarheid van hun familie, hun familieleden, hun vrienden en hun metgezellen“, hier is de foto Verklaring van de Vereins .

Diawusie: Viele Vereine bekunden ihr Beileid

Na sinds juli voor de SSV Jahn te hebben gespeeld, zullen we daar ’s avonds twee weken lang een testduel met FC Augsburg spelen. Dit betekent dat in een competitiewedstrijd de Münchner Löwen früh ausgewechselt wordt. Ik vergangen Wochenende tegen Dynamo Dresden staan ​​niet op de Platz.

We zijn in Leipzig en zullen vanwege onze toewijding aan succes meer clubs in de Duitse Top League bezoeken – in de HSV in Bayer Leverkusen en in Hannover 96, in VfB Stuttgart in de Club in Nürnberg, in de toekomst schrijven we: „Bedankt heel veel voor je sinds ik het hoorde.“ Familie.“

Een herzerkrankung gestorben

Diawusies Spielerberater bestätigte inzwischen, sinds de 25-jaren van een enkele herzerkrankung gestorben ist. Der Stürmer heeft meer jaren van leven gehad, zoals het Pflichtspiel-Einsatz Anfang November gegen den TSV 1860 München sinds Diawusie „nicht hundertprozentig fit gewesen“, dus Spielerberater Klaus Berge. De 25 jaar oorlog in de spelen tijdens de eerste helft zorgden ervoor dat er gezonde problemen ontstonden. In de Zwischenzeit hatte sich der Gesundheitszustand aber wieder gebessert, dus Berge. Daarna kun je deelnemen aan de trainings- en proefspelwedstrijden.

Für Mannschaften in Deutschland en Österreich im Einsatz

De gewone Berlijners hebben genoten van hun jeugd in Regensburg. Ga met ons mee tussen 1. FC Nürnberg en RB Leipzig. Nadat we in de zomer van 2017 hadden geschreven, waren we blij met onze carrière bij de SV Wehen Wiesbaden. Andere stations waren FC Ingolstadt, Dynamo Dresden, Oostenrijkse Club SV Ried en SpVgg Bayreuth.

Insgesamt 112-mal kam Diawusie in de 3. Liga zum Einsatz, außerdem onder andere in de 2. Bundesliga en in de DFB-Pokal. Om het Duitse nationale team U19 op te lossen, is er een nationale wedstrijd.

Succes als Unternehmer in de mode-industrie

Daneben war der jonge voetbalprofi en abseits des Platzes een interessant figuur. Als klant met een groot erfgoed van het modelabel „Ere-Studios“.

Wie is de SSV Jahn na de dag van de bijeenkomst, dus ik werd besproken, etwa, over geplante trainingssignalen ben wirklich stattfinden. Het is niet duidelijk dat het onderwerp van het Heimspiel is dat de Zweitvertretung van SC Freiburg in het oosten van het land wordt uitgezonden.