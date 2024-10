In Noordrijn-Westfalen worden pogingen ondernomen om een ​​baanbrekend netwerk van onderzoeksprojecten op te bouwen. Die illegale platform-nutzten Hunderttausende, jahrelang en aller Welt. Dus dwingt de politie de Drahtziehern auf the Spur.

Een vierdaagse studie bij Kai-Arne Gailer schilderde met groot succes. De Kriminalhauptkommissar is verantwoordelijk geweest voor het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden in de miljoenen dadels die zijn uitgevoerd tijdens de nationale inval eind september. „Hinter jedem Bild, jedem Videosteckt der active Missbrauch eines Kindes“, sagt der 44-jarige Vater und stockt: „Einer kleineen Seele, die sich nicht wehren.“ Hunderttausende Nutzer hätten sich diese Szenen geschaut, immer wieder – secret in the Darknet, jarelang. En goed.