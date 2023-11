Geweldig Geste! Cristiano Ronaldo houdt zich bezig met Elfmeter en signaleringshulpmiddelen, daarom gaat hij dit verzorgen

Ronaldo had elf meter voor Al-Nassr gewoonte – maar er blijft nog een tweede sportevenement over.

Grootste gebaar van Al-Nassr-superster Cristiano Ronaldo in de wedstrijd van de AFC Champions League tegen Persepolis FC (0:0) in de Montagabend: Na de schietpartij is er veel gemeen spel en CR7 in de strafschop van het elfde uur , waarmee de Portugezen werden gewaarschuwd voor de onpartijdige kermis, sindsdien zijn er geen fouten meer gemaakt.