De geur van verbrande banden en in brand gestoken auto’s hangt nog steeds in Hawara, een Palestijnse stad in het centrum van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De route die het noorden en het zuiden van de bezette Westelijke Jordaanoever, de doorgaans drukke hoofdstraat van Hawara, met elkaar verbond, was bijna uitgestorven. Winkels en bedrijven bleven eerder deze week gesloten, omdat enkele Israëlische soldaten zich langs de weg hadden opgesteld.

De ongekende razernij van zondag werd veroorzaakt door de moord op twee broers uit de nabijgelegen joodse nederzetting Har Bracha. De vermeende Palestijnse schutter schoot Hillel Yaniv, 21, en Yagel Yaniv, 19, verschillende keren van korte afstand neer voordat hij het toneel ontvluchtte.

Diezelfde dag viel een menigte Israëlische kolonisten de Palestijnse stad binnen, waarbij huizen in brand werden gestoken, winkelpuien werden vernield en auto’s in brand werden gestoken.

In brand gestoken auto’s en zwartgeblakerde gebouwen na een razernij door Israëlische kolonisten in Hawara Afbeelding: Tania Krämer/DW

Enkele dagen later waagde Sabi Shaban zich om zijn familiebedrijf in de hoofdstraat van Hawara te controleren. Vrienden en buren hadden zich verzameld bij zijn elektronicawinkel, velen nog steeds geschokt door de gewelddadige rampspoed. “Het begon allemaal op zondagmiddag, toen de kolonisten onder begeleiding van het leger naar de rotonde kwamen”, vertelde Shaban aan DW. “Het werd een enorme scène van vernietiging, brand, geweld.”

Naast zijn winkel zijn de voertuigen op een parkeerplaats voor gebruikte auto’s volledig uitgebrand. De buitenkant van het gebouw is zwartgeblakerd als gevolg van brand. “We voelen dat we beschermd moeten worden, maar we worden helemaal niet beschermd”, zei de 29-jarige die in het nabijgelegen Nablus woont. “Ze hebben schade toegebracht aan mensen, auto’s, het milieu, dieren – ze hebben zelfs de bloemen in de potten daar vernietigd.”

Boze kolonisten verzamelen zich om wraak te nemen

De kolonisten hadden een bijeenkomst bijeengeroepen om de moord op de twee Israëlische mannen eerder die dag te wreken. Israëlische commentatoren en media beschuldigden het Israëlische leger, de bezettingsmacht op de Westelijke Jordaanoever, ervan urenlang het uitbreken van vandalisme en brandstichting niet te hebben kunnen bedwingen.

Israëlische troepen beveiligen de straat na een vermeende Palestijnse schietpartij waarbij twee Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever om het leven kwamen Afbeelding: foto alliantie/dpa

Op dinsdag gaf generaal-majoor Yehuda Fuchs, hoofd van het centrale commando van de Israel Defense Forces (IDF), een gedeeld commentaar waarin hij verklaarde dat “deze gebeurtenis in Hawara een pogrom is die werd gepleegd door bandieten.” Hij voegde eraan toe dat het leger niet was voorbereid “op dat aantal mensen en de manier waarop ze aankwamen, de omvang en de intensiteit van het geweld dat ze demonstreerden en de organisatie die ze voerden. Dit is een slecht incident dat niet bedoeld was om gebeuren.”

Tijdens de aanval stierf een 37-jarige Palestijnse man, Sameh Aqtash, uit het dorp Zaatara nadat hij in de maag was geschoten. Volgens de Palestijnse gezondheidsdiensten raakten meer dan 350 Palestijnen gewond.

Spiraal van geweld

Maandag werd een 27-jarige Israëlisch-Amerikaan gedood bij een drive-by-schietpartij door vermeende Palestijnse aanvallers in de Jordaanvallei op de bezette Westelijke Jordaanoever, waardoor de spiraal van geweld verder werd verdiept.

Deze incidenten hebben de afgelopen maanden de gespannen sfeer in de regio ernstig aangewakkerd. Meer dan 60 Palestijnen en ten minste 13 Israëli’s zijn sinds januari gedood, meestal te midden van toenemende militaire aanvallen door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever of door Palestijnse aanvallen.

Israëlisch-Amerikaan gedood terwijl het geweld op de Westelijke Jordaanoever toeneemt Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Geweld door extremistische kolonisten neemt toe

Geweld door kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever is geen nieuw fenomeen. De nederzettingen en buitenposten in de buurt van het Palestijnse dorp Hawara en de stad Nablus zijn misschien wel de thuisbasis van enkele van de meest harde en dogmatische Israëlische kolonisten.

Ongeveer 700.000 Israëli’s wonen in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in het geannexeerde Oost-Jeruzalem. Deze nederzettingen worden door het grootste deel van de internationale gemeenschap als onwettig beschouwd en als een groot obstakel voor elk vooruitzicht op een tweestatenoplossing. Niettemin heeft de huidige extreemrechtse regering van Israël de uitbreiding van de nederzettingen tot een prioriteit gemaakt.

Volgens rapporten van verschillende mensenrechtenorganisaties is het aantal incidenten van extremistische kolonisten die Palestijnse burgers gewelddadig aanvallen – waaronder het verbranden van gewassen, het slaan van dorpelingen en het vernielen van eigendommen – toegenomen. Dat blijkt uit een recent rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat “meerdere bronnen een substantiële toename van dergelijke aanvallen in 2021 meldden”, en dat ze waren toegenomen in “ernst en schaal”.

Herzi Halevi, chef van de generale staf van de IDF, zei dat de “gewelddadige rellen” “grondig onderzocht” zouden worden. Woensdag gaf de Israëlische politie een verklaring af dat ze nog zes verdachten van kolonisten had aangehouden.

Bezorgdheid over wat daarna komt

Veel Palestijnen maken zich zorgen dat de huidige extreemrechtse regering van Israël, die pro-kolonisten is, een sfeer van straffeloosheid in de hand werkt. Terwijl premier Benjamin Netanyahu zondagavond een videoverklaring aflegde waarin hij mensen opriep “niet het recht in eigen hand te nemen”, sprak een extreemrechts lid van zijn coalitie openlijk zijn steun uit voor de relschoppers.

In Hawara vragen mensen zich af wat de toekomst biedt. “Er is zeker een verslechtering, ik voel me niet veilig, de situatie is niet stabiel”, vertelde Ziad Domedi, een Palestijn die met zijn gezin in een nieuw ingericht huis vlak bij de hoofdweg woont, aan DW.

Een van de tientallen huizen die zondag tijdens de razernij werden aangevallen Afbeelding: Tania Krämer/DW

Domedi herinnerde zich de gebeurtenissen van zondagavond. Toen steeds meer kolonisten zich bij de menigte voegden, probeerden sommigen in te breken in het huis van zijn familie. “Toen ze de deur niet konden openen, staken ze er banden voor in brand. Ik hoorde mensen buiten schreeuwen ‘ze steken het huis in brand'”, vertelde de 48-jarige vader van vier kinderen. “Ik had het gevoel dat als ik naar buiten ga, ik doodga. Als ik blijf, stikken we van de rook. Het was afschuwelijk, voor mijn kinderen, voor mij, voor ons allemaal. Gewoon afschuwelijk.”

Roep om ‘rust te herstellen’ werkt niet

De recente escalatie is veroordeeld door de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Amerikaanse regering. Op dinsdag bracht Hady Amr, de speciale vertegenwoordiger van de VS voor Palestijnse zaken, een bezoek aan Hawara en “betuigde zijn diepste medeleven en veroordeelde het onaanvaardbare grootschalige, willekeurige geweld door kolonisten”, zoals het Amerikaanse Bureau voor Palestijnse Zaken in een tweet zei.

Het kantoor voegde eraan toe: “We willen volledige verantwoording en juridische vervolging zien van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke aanvallen en compensatie voor degenen die eigendommen zijn kwijtgeraakt of anderszins zijn getroffen.”

Op zondag, voorafgaand aan deze meest recente escalatie, had de Amerikaanse regering geholpen bij het bemiddelen van een ontmoeting op hoog niveau tussen Israëlische en Palestijnse functionarissen om maatregelen te nemen die de spanningen zouden de-escaleren.

Bewerkt door: Lucy James