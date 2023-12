Geweerschoten afgevuurd in bioscoop Harbor East

Politie Baltimore: Schoten afgevuurd tijdens film in Harbor East Cinemas Bijgewerkt: 3 december 2023, 12:28 uur EST

De politie van Baltimore City bevestigt dat iemand een pistool heeft afgevuurd in een theater in Harbor East Cinemas. Er zijn geen gewonden gemeld en er is geen informatie over een verdachte. „We zitten op de eerste rij, in theater 3, en de film is ongeveer 25 minuten bezig en is nog maar net begonnen – bloederig en goed, wat je wilt een horrorfilm – en dan horen we ‚pop, pop, pop‘, en ik keek naar links, de andere kant van de eerste rij, en toen zag ik de snuitfakkels en toen hadden we zoiets van: ‚ En we zijn hier weg“, zei Alex Lokey, een getuige. Anderen vertelden 11 News dat ze uit de bioscoop waren geëvacueerd. Dit verhaal zal worden bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar komt.