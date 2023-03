Auf einer Geburtstagsparty in Bramsche bei Osnabrück kommt een 19-jarig bestaan ​​in Leben. Schnell is de rede van een seksuele verbreking. Erste Zeugenbefragungen geben Hinweise auf one mutmasslichen Täter, gegen den inzwischen Haftbefehlwegen Mordes erlassen wurde.

Tödliches Ende einer Geburtstagsfeier – een 19-jarige vrouw is mutmaßlich geworden Opfer eines Tötungsdelikts in Bramsche bei Osnabrück. Ermittelt droeg auchwegen Verdachts auf ein Sexualdelikt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück mit. Als het een 20-jarige gedachte is, is er geen heutigen Sonntag van een richter die zich bezighoudt met de vluchtroutes. Das Opfer en der Verdächtige waren ersten Erkenntnissen zufolge beide bij een partij met rund 150 Gästen.

Während der ausgelassenen Feier in one Schützenhalle im Bramscher Ortsteil Pente wurde die 19-Jährige laut Message gegen 1.30 Uhr missing. Nach einer gemeinsamen Suche anderser Gäste sei sie sie zeker verletzt auf einer Wiese gefunden zijn. Het is waarschijnlijk dat de Frau deze Zeitpunkt schon aan wewesen sei, zei Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer. Trotz der Reanimations-versies van Rettungskräfte sei dann im Krankenhaus der Tod worden festgestellt.

Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler neben een Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Erste Befragungen in der Nacht ergeben der Staatsanwaltschaft zufolge Hinweise auf den 20-jährigen Deutschen. “Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung be festgenommen”, zei Retemeyer. Er is niets mis met de Geschehen geäußert.

Die Obduktion der Leiche begon laut den Ermittlern noch am Sonntag. Mit een ergebnis droeg aber kurzfristig nicht gedechnet, sagte Retemeyer. Weitere Details zu Todesumständen des ebenfalls duitse Opfers wollte die Staatsanwaltschaft mit dem Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht nennen.

Na de eerste Erkennissen wurde auf dem Gelände een 18. Geburtstag gefeiert. Details die ervoor kunnen zorgen dat de kans groot is dat u ze niet kunt gebruiken. Mits een groot deel van de politie niet in de nacht of 150 gasten en der Schützenhalle festcontenten, um Personalien aufzunehmen and erste Befragungen durchzuführen. Von allen noch Anwesenden seien Fotos worden gemachtigd.

Het technische werk en de feuerwehr kunnen niet worden uitgevoerd, en de Ausleuchten van de mutmasslichen Tatorts duren. Noch bis in den Sonntagnachmittag hinein wurden laut Polizei juge Partygäste von mehreren Notfallseelsorgern vor Ort betreut. Mit der Tat is de kleine Gemeinde innerhalb weniger Tage erneut in den Schlagzeilen.