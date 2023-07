Kenias Opposition ruft zu Protesten gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten nach Steuererhöhungen auf. Die Polizei hat alle Versammlungen verboten.

KAMPALA taz | Zunächst war es wie die Ruhe vor dem Sturm: Die sonst verstopften Straßen in Kenias Hauptstadt Nairobi waren am Mittwochmorgen leer. Geschäfte und Schaufenster wurden vernagelt. Um die Schüler nicht zu gefährden, hat die Regierung vorsorglich alle Schulen in den drei größten Städten Nairobi, Mombasa und Kisumu geschlossen.

Der Grund: Die Opposition hat die Bevölkerung erneut zu bundesweiten Protesten gegen steigende Benzin- und Lebensmittelpreise aufgerufen. Die Kampagne wird drei Tage dauern. Der Startschuss sollte am Mittwochmittag an verschiedenen Orten in Nairobi und anderen Städten fallen, diese wurden jedoch im Vorfeld von Polizeieinheiten abgesperrt, um Menschenansammlungen zu verhindern.

Die ersten Steine ​​und Tränengaspatronen flogen am Morgen im berühmten Kibera-Slum in Nairobi, der als größter Slum Afrikas gilt. Jugendliche gerieten in Streit mit der Polizei. Auf T hochgeladene VideosWetter Die im Internet veröffentlichte Show zeigt, wie Sicherheitskräfte in Zivil Menschen in Mathare, einem weiteren Slum der Hauptstadt, verhaften. Dort soll eine Person erschossen worden sein.

Die Protestbewegung wird „Sufuria-Bewegung“ genannt. „Sufuria“ bedeutet in der lokalen Suaheli-Sprache „Topf“ oder „Pfanne“ und ist ein Symbol für die Lebensmittel, die in jedem kenianischen Haushalt immer teurer werden. Ende Juni veröffentlichte die Regierung den neuen Haushalt für das im Juli beginnende Haushaltsjahr. Darin hat die Regierung die Steuern auf Benzin und Diesel von 8 Prozent auf 16 Prozent verdoppelt, was bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen werden, da fast alle Produkte in Kenia per LKW transportiert werden müssen.

UN „besorgt“ über unverhältnismäßige Gewalt

Die Opposition hingegen will nun drei Tage lang auf die Straße gehen: „Wir rufen die Kenianer auf, aus ihren Häusern zu kommen und auf Töpfe und Pfannen zu schlagen, um auf den Mangel an Lebensmitteln hinzuweisen“, sagte Martha Karua, Mitglied der Oppositionsbündnis „Azimio La Umoja“. Auto- und Motorradfahrer sollten hupen, sagte Karua am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Kenias Polizei hat erneut alle Demonstrationen verboten und davor gewarnt, dass die Sicherheitskräfte hart durchgreifen würden. Nach Angaben des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen starben bei den Protesten letzte Woche 23 Menschen durch Polizeigewalt.

Anfang dieser Woche äußerte Jeremy Laurence, Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, „Besorgnis“ über „Vorwürfe der unnötigen oder unverhältnismäßigen Anwendung von Gewalt, einschließlich des Einsatzes von Schusswaffen“. Er forderte die kenianischen Behörden auf, Ermittlungen einzuleiten.

Menschenrechtsorganisationen haben die Regierung vor übermäßiger Polizeigewalt gewarnt: „Die kenianischen Behörden haben die Pflicht, die Rechte der Bürger auf Versammlungsfreiheit und friedlichen Protest zu schützen“, sagte Otsieno Namwaya von Human Rights Watch (HRW).

Kenia gibt mehr Geld für Schulden aus als für Bildung

Steigende Lebenshaltungskosten verbunden mit oder aufgrund von Steuererhöhungen sind in Afrika keine Seltenheit. Zur Zeit der Corona-Pandemie waren die Benzinpreise auf dem gesamten Kontinent drastisch gestiegen. Nach dem Ende der Pandemiekrise kam es jedoch zu keiner Preissenkung. Viele Regierungen müssen auch die Steuern erhöhen, um ihre hohen Schulden zu begleichen.

Nach Angaben der Weltbank beträgt die Gesamtverschuldung Kenias 67 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, womit die Rückzahlung der Schulden die größte Ausgabe darstellt, weit vor Sicherheit, Bildung oder Gesundheit. Der Internationale Währungsfonds hat kürzlich Risikowarnungen für Kenia herausgegeben. Infolgedessen stürzte der Kurs des Kenia-Schillings ab.

Bei der jüngsten Haushaltsdebatte im Juni versicherte Kenias Finanzminister Njuguna Ndung’u, dass der Staat im kommenden Haushaltsjahr alle ausstehenden Schuldenrückzahlungen erfüllen werde, um Investoren nicht abzuschrecken. Stattdessen müssten die Steuern steigen. Die Opposition kündigte daraufhin landesweite Proteste an.