Gewaltsames Wochenende, als vier Palästinenser im Westjordanland getötet und drei Israelis bei Schüssen in Jerusalem verletzt wurden

Drei Israelis wurden am Samstag bei einer Schießerei an einem Kontrollpunkt in Nord-Jerusalem verletzt, einer schwer, teilte die israelische Polizei auf Twitter mit.

Der Angriff ereignete sich an einem Militärkontrollpunkt in Jerusalem. Laut einem Sprecher der Grenzpolizei „kam ein Verdächtiger am Shuafat-Übergang an und schoss auf die Sicherheitskräfte, außerdem wurde ein Schuss von einem vorbeifahrenden Fahrzeug abgefeuert. Grenzschutzkräfte suchen nach den Verdächtigen.“

Laut israelischen Rettungsdiensten wurden eine Frau in kritischem Zustand und ein Mann in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Frau wurde am Tatort behandelt und ist in mildem Zustand.

Helikopter waren am Himmel von Jerusalem zu hören, als die Polizei nach dem Verdächtigen suchte.

Die Schießerei ereignete sich an einem Kontrollpunkt in der normalerweise ruhigen Gegend in der Nähe des Shuafat-Flüchtlingslagers in Ost-Jerusalem, einem Gebiet, das von den meisten der internationalen Gemeinschaft als besetzt gilt.

In einer Erklärung bezeichnete Premierminister Yair Lapid die Situation als „ernst“ und sagte: „Viele Kräfte sind vor Ort im Einsatz und arbeiten Tag und Nacht, um die Bürger Israels zu schützen. Unsere Herzen sind heute Abend bei den Opfern und ihren Familien. Der Terror wird uns nicht besiegen, wir sind stark, auch an diesem schwierigen Abend.“

Der Angriff erfolgt nach zwei gewalttätigen Tagen im besetzten Westjordanland, wo israelische Truppen vier Palästinenser getötet haben, sagten die palästinensischen Behörden.

Der jüngste war der 14-jährige Adel Ibrahim Daoud, der am Freitag in der Nähe der Trennmauer zwischen Israel und dem Westjordanland erschossen wurde, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium laut der Nachrichtenagentur WAFA der Palästinensischen Autonomiebehörde mit.

Als sie um einen Kommentar zu Daouds Tod gebeten wurden, sagten die israelischen Verteidigungskräfte: „Während der routinemäßigen operativen Tätigkeit der IDF haben IDF-Soldaten einen Verdächtigen entdeckt, der Molotow-Cocktails auf sie neben der Stadt Qalqilya geschleudert hat. Die Soldaten antworteten mit scharfem Feuer. Es wurde ein Treffer festgestellt. Der Vorfall wird geprüft.“

Am selben Tag wurde in einem Dorf nordwestlich von Ramallah ein 17-Jähriger bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten erschossen. WAFA sagte, die Dorfbewohner hätten „einem Angriff israelischer Siedler auf das Dorf entgegengewirkt“, als Soldaten das Feuer eröffneten. Die IDF sagte, sie reagierten auf „Dutzende von Verdächtigen (werfende) Steine“ in einer israelischen Siedlung und griffen Soldaten an und „reagierten mit Maßnahmen zur Auflösung von Demonstrationen und einem Festnahmeverfahren für Verdächtige, das scharfes Feuer beinhaltete“.

Am Samstag seien zwei 17-jährige Palästinenser bei einer israelischen Militäroperation im Flüchtlingslager Jenin getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Die IDF sagte, Kräfte seien im Flüchtlingslager Jenin, um einen „Islamischen Dschihad-Agenten“ zu verhaften, von dem sie behauptet, er sei „in terroristische Aktivitäten verwickelt, plante und führte Schüsse auf IDF-Soldaten in der Gegend durch“.

„Während der Aktivität schleuderten Dutzende von Palästinensern Sprengsätze und Molotow-Cocktails auf IDF-Soldaten und es wurden Schüsse auf sie abgefeuert. Die Soldaten antworten mit scharfem Feuer auf die bewaffneten Verdächtigen. Treffer wurden identifiziert.“

Das besetzte Westjordanland, insbesondere die Gebiete von Jenin und Nablus, befindet sich in einer zunehmend volatilen und gefährlichen Situation, da es fast täglich zu Zusammenstößen zwischen dem israelischen Militär und den Palästinensern kommt.

Israel hat regelmäßig Städte und Dörfer im besetzten Westjordanland überfallen und gesagt, es ziele auf Militante und ihre Waffenlager ab, bevor sie die Chance hätten, nach Israel einzudringen und Angriffe durchzuführen. Die Operation, die von der IDF als „Breaking the Wave“ bezeichnet wird, wurde nach einer Reihe von Angriffen auf Israelis gestartet. In diesem Jahr wurden bisher mindestens 20 Israelis und Ausländer bei Angriffen auf Zivilisten und Soldaten in Israel und im Westjordanland getötet.

Mehr als 105 Palästinenser wurden in diesem Jahr bisher von israelischen Streitkräften getötet, was es laut palästinensischen Gesundheitsbehörden zum tödlichsten Jahr für Palästinenser in den besetzten Gebieten seit 2015 macht. Israel sagt, dass die meisten getöteten Palästinenser während Militäroperationen gewaltsam mit Soldaten zusammenarbeiteten, obwohl auch Dutzende von unbewaffneten Zivilisten getötet wurden, sagten Menschenrechtsgruppen, darunter B’Tselem.

In einer Erklärung sagte der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess Tor Wennesland, er sei „beunruhigt über die sich verschlechternde Sicherheitslage, einschließlich der Zunahme bewaffneter Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem“.

„Die zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland schürt ein Klima der Angst, des Hasses und der Wut. Es ist entscheidend, die Spannungen sofort abzubauen, um den Raum für entscheidende Initiativen zu öffnen, die darauf abzielen, einen tragfähigen politischen Horizont zu schaffen“, sagte Wennesland.