De protesten van mensen in Iran hebben geleid tot de heerschappij over Monate. Maar die Regierung krijgt mit harter Hand dagegen vor. Lars Klingbeil ontdekte dat de Iraanse revolutie klaar was om te vechten en door te breken op de terreurlijst van de EU.

SPD-partijchef Lars Klingbeil heeft de Iraanse staatsmacht tegen de protesten in het land geleid, de Iraanse revolutiegarde op de EU-terroristenlijst. “Die Bedingungen für diesen wichtigen Schritt müssen endlich transparant were empowered. Wer das eigene Herrschaftssystem nur mit brutalster Gewalt gegen die Zivilgesellschaft versucht zu stützen, der begeht Terror”, zei Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

De SPD-Chef heeft kritiek geleverd aan de jonge Iraniërs in Samaneh Asghari van 18 jaar en drie maanden lang en heeft geleid tot Angaben der Funke-Medien in een protestbrief en een Iraanse Botschafter in Berlijn die sofortige Freilassung der Studentin. Die Vorwürfe tegen die jonge Frau seien “haltlos”, zei Klingbeil. Samaneh Asghari heeft op festiviteiten een andere manier gevonden als Frau ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit provoziert haben soll.

Politikerinnen und Politiker zeggen speciaal Solidarität

Klingbeil heeft een politiek patenschaft voor de 22-jarige ambtstermijn. Immer mehr deutsche Politikerinnen en Politiker hatten zaletzt solche Patenschaften für inhaftierte Menschen in Iran übernommen – etwa Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und Grünen-Chefin Ricarda Lang.

Die protesten in Iran waren van de 22-jarige Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam ausgelöst. Als de oorlog in september is begonnen, moeten de politiebureaus festiviteiten zijn, we zullen de kopafhandeling nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Activisten erheben den Vorwurf, dass Amini von der Polizei hebben wurde verkeerd behandeld.