Kempen (NRW) – Was für eine unglaublich schreckliche Tat auf einem Fußballplatz am Hessenring in Kempen! Ein 50-jähriger Mann schlug und trat seine Frau (42) brutal, wodurch sie lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Die kleine Tochter (7) musste die schrecklichen Szenen mit ansehen!

Selbst als seine Frau bereits auf dem Boden lag, ließ der Mann sie nicht los. Als das Polizei Als sie ankamen, nahmen sie den Mann fest. Die Frau wurde nach dem brutalen Angriff am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Vor der Tat kam es zu einem Streit zwischen den Eltern

Der Siebenjährige, der in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, hat die Situation selbst erlebt. Das Mädchen blieb während des Vorfalls in Kempen (NRW) unverletzt, wurde später vom Einrichtungspersonal betreut.

Einsatzkräfte sperrten das Fußballfeld und den angrenzenden Gehweg ab, die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Eltern des Mädchens vor der Tat einen Streit.