Gewalt im Iran: EU verschärft Kurs gegen Teheran

Stand: 12.11.2022 09:13 Uhr

Die EU hat ein drittes Sanktionspaket gegen den Iran auf den Weg gebracht. Deutschland will den Kurs noch weiter verschärfen. Auch der UN-Menschenrechtsrat wird sich voraussichtlich bald mit dem Iran befassen.

Wegen der Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstranten haben sich die EU-Staaten auf weitere Strafmaßnahmen gegen den Iran geeinigt. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten in Brüssel hat den Plänen zugestimmt, die formelle Entscheidung soll am Montag bei einem Treffen der Außenminister folgen. Vor allem Deutschland hatte sich für das Sanktionspaket stark gemacht.

Konkret sollen 31 Personen und Institutionen betroffen sein – darunter etwa hochrangige Vertreter der Polizei und der Basij-Milizen. Sie sollen mit Einreiseverboten belegt und in der EU gehaltene Vermögenswerte eingefroren werden.

Deutschland fordert Terrorklassifizierung der Revolutionsgarden

Deutschland möchte noch einen Schritt weiter gehen und die Revolutionsgarden im Iran als Terrororganisation einstufen. Nach Informationen aus EU-Kreisen soll dies kurzfristig nicht machbar sein. Kritikern zufolge könnte die Maßnahme die ohnehin geringen Chancen auf eine Fortsetzung des Atomabkommens mit dem Iran schmälern. Damit soll Teheran dazu gebracht werden, dauerhaft auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten.

Die Revolutionsgarden sind die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Sie berichten direkt an den obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, der in allen strategischen Angelegenheiten das letzte Wort hat. Das Unternehmen hat auch großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Iran.

UN-Menschenrechtsrat befasst sich mit dem Iran

Deutschland und Island haben eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats beantragt. Sie schickten ein entsprechendes Schreiben an das Ratssekretariat, wie die deutsche Botschaft in Genf mitteilte. Das Treffen soll in der Woche ab dem 21. November stattfinden.

„Wir werden auch den mutigen Frauen und Männern im Iran, die seit Wochen für ihre Rechte auf die Straße gehen, eine internationale Stimme geben“, sagte die deutsche Botschafterin in Genf, Katharina Stasch. „Wir wollen, dass Tatsachen unabhängig gesammelt und Menschenrechtsverletzungen vor nationale und internationale Gerichte gebracht werden können.“

Die 47 Mitgliedsländer des Menschenrechtsrates können keine Sanktionen verhängen. Sie können jedoch eine Resolution annehmen, in der die Gewalt verurteilt wird, und einen Mechanismus in Gang setzen, um die Situation genauer zu untersuchen.

Fast 15.000 Festnahmen bei Protesten

Seit dem Tod des 22-jährigen Iraners Mahsa Amini demonstrieren im ganzen Land Zehntausende gegen den Repressionskurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Laut Menschenrechtsaktivisten wurden bisher fast 15.000 Teilnehmer an Demonstrationen festgenommen.

Die Sittenpolizei nahm Amini im September fest, weil er angeblich gegen die islamische Kleiderordnung verstoßen hatte. Die junge Frau starb wenige Tage später in Polizeigewahrsam. Verlässlichen Berichten und Zeugen zufolge wurde sie brutal geschlagen und misshandelt, was schließlich zu ihrem Tod führte. Die Polizei bestreitet diese Darstellung bis heute.