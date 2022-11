Gewalt gegen Demonstranten: Neue EU-Sanktionen gegen Iran

Stand: 14.11.2022 13:11 Uhr

Die EU-Mitgliedstaaten haben auf die Gewalt gegen friedliche Proteste im Iran mit weiteren Sanktionen reagiert. Neue Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen den inneren Machtzirkel der Revolutionsgarden.

Wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Iran hat die EU neue Sanktionen verhängt. Die Außenminister der 27 Mitgliedsstaaten haben bei einem Treffen in Brüssel einstimmig Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche und Organisationen im Iran beschlossen, wie mehrere Diplomaten der Nachrichtenagentur dpa bestätigten.

Konkret sollen 31 Personen und Institutionen von den Strafmaßnahmen betroffen sein. Zu den Strafmaßnahmen gehören die Verhängung von Einreiseverboten und das Einfrieren von in der EU befindlichen Vermögenswerten.

Baerbock: „Menschenrechte sind unteilbar“

Außenministerin Annalena Baerbock sah in den neuen Sanktionen ein klares Signal an die Regierung in Teheran. „Wir senden ein neues und unmissverständliches Signal an das iranische Regime: Menschenrechte sind unteilbar“, sagte der Grünen-Politiker in Brüssel. Die Verantwortlichen im Iran glaubten, Menschen ohne Konsequenzen unterdrücken, einschüchtern und töten zu können. „Das können sie nicht. Das hat Konsequenzen. Und die Welt, Europa schaut zu“, betonte Baerbock.

Der Minister bestätigte, dass neue Sanktionen vor allem den inneren Machtkreis der Revolutionsgarden und die sie finanzierenden Strukturen treffen würden. Darüber hinaus arbeiten wir an weiteren Maßnahmen. Es geht nicht nur darum, politische Erklärungen zu verlesen. Damit die Sanktionen rechtssicher seien, sei eine intensive Prüfung notwendig, sagte Baerbock. Die Rechtslage ist äußerst kompliziert.

Der UN-Menschenrechtsrat wendet sich an den Iran

Baerbock betonte zudem, wie wichtig es sei, dass Deutschland gemeinsam mit 16 weiteren Staaten die Lage im Iran auf die Tagesordnung des UN-Menschenrechtsrats in Genf gesetzt habe. Gemeinsam machen sie so deutlich: „Wir suchen und übernehmen die Verantwortung für diejenigen, die für diese Menschenrechtsverbrechen verantwortlich sind.“

Das Treffen soll in der Woche ab dem 21. November stattfinden. Die 47 Mitgliedsländer des Rates können keine Sanktionen verhängen, aber eine Resolution verabschieden, in der die Gewalt verurteilt wird, und einen Mechanismus in Gang setzen, um die Situation genauer zu untersuchen.

Iran kritisiert Deutschland

Der Iran hat Deutschland bereits nach der Verhängung der neuen EU-Sanktionen kritisiert. „Die deutschen Behörden sollten sich die Geschichte ihres eigenen Landes ansehen, die Geschichte der Menschenrechte im Zusammenhang mit der Aufrüstung eines Aggressorregimes gegen den Iran. Deutschland ist nicht in der Lage, dem Iran die Schuld zu geben“, sagte Außenministeriumssprecher Nasser Kanaani laut Bundesstaat Medien.

Welchen Staat er meinte, sagte er nicht. Teheran betrachtet Israel und die USA als Erzfeinde, und Saudi-Arabien ist auch ein regionaler Rivale. Sanktionen würden den Iran nicht treffen, sagte der Sprecher.

Erstes Sanktionspaket gegen „Moralpolizei“

Hintergrund der Sanktionen ist die brutale Niederschlagung von Protesten nach dem Tod des 22-jährigen Iraners Mahsa Amini. Laut Menschenrechtsaktivisten wurden bisher fast 15.000 Teilnehmer an Demonstrationen festgenommen. Die Regierung in Teheran hat diese Zahlen nicht bestätigt, aber auch keine weiteren genannt. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurden mindestens 326 Menschen getötet.

Bereits Mitte Oktober hatte die EU wegen der Geschehnisse im Iran ein erstes Sanktionspaket beschlossen. Sie richtete sich gegen die iranische „Moralpolizei“ und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen. Auch damals wurden Mitglieder der Basij-Milizen sanktioniert, die die EU für den Tod mehrerer Demonstranten verantwortlich machte.

Neben den Sanktionen für Menschenrechtsverletzungen hat die EU kürzlich neue Sanktionen gegen den Iran wegen Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine verhängt.