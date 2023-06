Gevolgd door Josef Mock – Gerhard Derler is de nieuwe Leiter der Grazer Karlau

Die Grazer Justizanstalt Karlau heeft een nieuwe Leiter: Brigadier Gerhard Derler is een Freitag offiziell in sein Amt eingeführt zijn und übernimmt den Posten von Josef Mock. Derler hat 33 Jahre Erfahrung im Strafvollzug en ververte seine gesamte Justiz-Karriere in der JA Graz-Karlau.

Derler hatte seine Justiz-Karriere im Jahr 1990 begon en begon onder andere zum Leiter des Departments Amtswirtschaft und Küchenwesen, Leiter des Wirtschaftsbereiches, des Freigängerwesens und der Außenstelle im weststeirischen Lankowitz auf. Zuletzt war er als stellvertretender Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau in Personal Union mit der Leitung des Wirtschaftsbereiches tätig. „Brigadier Derler kent die vorliegenden Gegebenheiten en Herausforderungen der Justizanstalt sowie die gesamten Belegschaft wie kaum ein anderser“, lobte ihn das Ministerium. gehöre dem Kreis der herausragenden Führungskräfte an.

