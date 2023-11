Gevoelige Zahnpasta bij Öko-Test – beliebteste Marken schädlich

Startpagina Verbraucher

van: Debora Baran

Gevoelige pasta werd getest door de Öko-Test in Ausgabe 2023/12 untersucht. Zorg ervoor dat u Blend-A-Med en Elmex gebruikt met natuurlijke cosmetische crème.

Öko-Test prüfte 24 Gevoelige Zahnpasta-Marken. (Meer testrapporten zijn hier beschikbaar.)

6 Producten uit supermarkten en drogisterijen krijgen het Bestnote “sehr good”.

De markt führenden Zahnpasta-Marken enttäuschen auf hele lijn.

Hoe kalm en heiße Getränke lösen Schmerzen en de Zähnen aus? Gerade bei empfindlichen Zähnen sollte extra Sensitive Zahnpasta de Schmerzlinde en de Mundraum reizen ook niet meer. Öko-Test hoed in de Untersuchung der Sensitive Zahncremes nun herausgefunden, de vader van de beliebands Marken in Deutschland sterft daarna. Als de zorgproducten behandeld worden met negatieve zorgresultaten, willen wij graag de zorgresultaten controleren, aldus heidelberg24.

Bekannte Marken die Blend-A-Med, Oral-B en Elmex in de test testte

Natriumlaurylsulfaat is een agressieve oppervlakteactieve stof, die in Marken marktgericht is, onder meer Blend-A-Med, Oral-B, Elmex en Sensodyne enthalten. As reinigt sterk, en het milieu is ook reinigend en aangenaam, met goede resultaten – een positief effect op het milieu en het milieu blijft onaangeroerd.

Aangezien die Marken deutlich teurer zijn als die besseren Alternativen. Voor het volledige testartikel van de gevoelige huidpasta’s bij de Öko-Test zijn hier kosten verbonden. De Test-Verlierer in overzicht:

Blend-A-Med Pro Sensitiv Fluorid Cream: Let op “ungenügend”

Parodontax Natural + Sensititvität & Frischer Atem: Opmerking „ungenügend“

Lacalut Sensitiv Remineralisierung & Sanftes Weiss Zahncreme: Opmerking “ungenügend”

De beste Sensitive Paste-producten sinds de Öko-Test vom Discounter und der Drogerie: van Aldi dm sehr gut

Omdat het goedkoop is, zijn de producten uit de discountwinkel, supermarkt en drogisterij niet goedkoop – 0,51 euro voor 75 milliliter, zonder enige twijfel. Dat geldt ook voor Marken von Kaufland, Lidl, Aldi, dm, Rossmann en Müller die Bestnote „sehr gut“ abstauben.

Als u deze stoffen niet gebruikt, kunt u ze altijd gebruiken voor positieve resultaten. De informatie over bleekpasta in de test van Stiftung Warentest, die hier beschikbaar is. De Gevoelige Crème-Gewinner in Überblick:

Sensident Zahncreme Sensitiv, Müller: Opmerking “sehr gut”

Eurodont Sensitive, Aldi: Let op “sehr gut”

Dontodent Gevoelige Crème, Dm: Let op “sehr gut”

Ook kunnen de hoogwaardige natuurlijke cosmetica niet zonder verdere testen worden getest

5 van de 6 geteste Sensitive Creams met natuurlijke cosmetica met Weleda of Dr. Hauschka gebruikten geen fluoride – obwohl sterft indeututi als wirksamer Schutz for Karies ist geïnvesteerd. Deshalbten sollten de Zähne taglich mit Zahnpaste waren geschrubbt, de vermindert 1.000 Milligram Fluoride per Kilogramm enthält, dus Öko-Test.

De angst voor fluoride is onbekend, het ligt in de toekomst waarin mengen schadelijk is – wat het allerbelangrijkste in het leven is. Bij dezelfde gifstoffen die je kunt ervaren, is het noodzakelijk om een ​​prettige ervaring te hebben met drie tubes crème met de maximale concentratie van een fluoride-oplossing. Met Zahnpasta kan men man außer Zähne alldings of andere dingen putzen. (db)