Voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili heeft beroep aangetekend tegen het verzoek van de Europese aanklager om haar immuniteit op te heffen wegens vermeende onregelmatigheden in de salarissen van assistenten.

Het Griekse parlementslid zit sinds begin december gevangen op voorlopige aanklachten wegens deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld en corruptie – onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de lobbyoperatie van Qatar in Brussel, bekend als Qatargate.

Dit hoger beroep betreft echter een andere zaak die dateert van een paar dagen na haar gevangenschap in december, betreffende de opheffing van haar immuniteit in verband met vermeende onjuistheden over geld betaald aan parlementaire medewerkers.

Het Europees Openbaar Ministerie zei dat het verzoek om Kaili’s immuniteit op te heffen, samen met dat van een tweede Grieks EP-lid, Maria Spyraki, was gebaseerd op een rapport van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) met betrekking tot “verdenking van fraude die schadelijk is voor de EU”. begroting, in verband met het beheer van de parlementaire vergoeding.”

Spyros Pappas, de advocaat die het beroep bij het Europees Gerecht heeft ingediend, noemde de beslissing van het parket “ongerechtvaardigd”. Het verzoek om opheffing van de immuniteit heeft betrekking op “feiten die teruggaan tot de afgelopen jaren, zonder de vereiste van het automatische onderzoek en ondanks het feit dat het relevante onderzoek al is afgerond door de bevoegde en onafhankelijke OLAF-dienst”, vertelde hij aan POLITICO.

Het Europees Openbaar Ministerie reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Het hoger beroep stelt dat de eerste voorwaarde voor het opheffen van de immuniteit van een lid van het Europees Parlement – ​​dat wil zeggen betrapt worden op het plegen van een onwettige handeling – in Kaili’s geval niet was vervuld, aangezien de vermeende misdrijven plaatsvonden in de periode 2014 tot 2020.

De immuniteit kan ook worden opgeheven als wordt aangenomen dat de potentiële verdachte de autoriteiten ervan weerhoudt een volledig onderzoek in te stellen. Ook aan deze voorwaarde was niet voldaan, zeiden haar advocaten, aangezien OLAF de kwestie al had onderzocht en Kaili niet in staat was het onderzoek te belemmeren.