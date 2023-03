Jean-Pierre zei dat president Joe Biden “de toegang tot deze kritieke medicatie binnen de grenzen van de wet zal blijven ondersteunen”, maar weigerde te specificeren welke stappen de regering zou nemen en of ze met Walgreens of andere apotheekketens heeft gesproken over abortuspillen. toegang.

Abortuspillen zijn de meest gebruikelijke manier om een ​​zwangerschap te beëindigen in de Verenigde Staten en zijn een focus geworden voor anti-abortusgroepen en Republikeinse functionarissen die de toegang tot hun staten willen blokkeren.

Een groep artsen en conservatieve medische groepen klaagt aan om de goedkeuring van mifepriston door de FDA ongedaan te maken en een federale rechter zou kunnen beslissen om de toegang tot de medicatie in het hele land op elk moment af te sluiten. De regering-Biden heeft beloofd snel in beroep te gaan tegen elke uitspraak die mensen ervan weerhoudt de pillen te krijgen.

Jean-Pierre merkte vrijdag ook op dat het ministerie van Justitie eerder dit jaar een memo heeft uitgebracht waarin de argumenten van de procureurs-generaal van de GOP worden betwist dat de meer dan een eeuw oude Comstock Act, met betrekking tot de distributie van ‘ondeugd’, het verzenden van abortuspillen verbiedt. .

Mary Ziegler, een professor aan de UC Davis School of Law die gespecialiseerd is in abortusrechten, merkte op dat Walgreens en de andere apotheken ondanks de steun van de regering Biden juridisch kwetsbaar blijven, gezien de conservatieve neiging van de federale rechterlijke macht die nu afweegt of en hoe de pillen kunnen worden verstrekt – en de mogelijkheid dat een toekomstige president de koers kan omkeren.

‘Denk ik dat er reden is voor Walgreens om zich zorgen te maken? Zeker. Het niet-handhavingsstandpunt van de DOJ hangt af van wie er in het Witte Huis zit’, zei ze. “Maar de mate van voorzichtigheid is verrassend. Er zijn nog geen aanklachten ingediend. En de dreiging van de staatsambtenaren is gebaseerd op een zeer brede interpretatie van een statuut dat al meer dan 100 jaar niet is gehandhaafd. Dit is dus risicoaversie tot het uiterste.”

Walgreens bevestigde donderdag aan POLITICO dat het bedrijf de 20-plus procureurs-generaal die er bij hen op aandrong om geen gecertificeerde distributeurs van mifepriston te worden, vertelde dat ze dit in hun staten niet zullen doen – inclusief enkele staten die momenteel geen abortus of het gebruik verbieden van de pillen, zoals Alaska, Iowa, Kansas en Montana.

Andere apotheken waarop Republikeinse procureurs-generaal onder druk hebben gezet om geen abortuspillen uit te delen, waaronder Albertsons, Costco, CVS, Kroger, Rite Aid en Walmart, reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Terwijl rechtbanken in Texas, New Mexico en elders argumenten afwegen over de vraag of de Comstock Act postbezorging van abortuspillen verbiedt, onderzoeken Republikeinse procureurs-generaal en anti-abortusgroepen andere juridische strategieën om de toegang tot de medicijnen te blokkeren.

De procureur-generaal van Kansas, Kris Kobach, een republikein, vertelde POLITICO dat hij bereid is apotheken aan te klagen op grond van de wet op de afpersing van beïnvloede en corrupte organisaties als ze doorgaan met het verkrijgen van een certificaat om abortuspillen uit te delen.

“Blijkbaar begreep Walgreens dat mijn kantoor dit serieus meende”, zei Kobach.

Kansans stemden afgelopen zomer met een overweldigende meerderheid tegen een grondwetswijziging die de weg vrijmaakte voor een verbod op abortus, en een rechtbank heeft de eis van de staat geblokkeerd dat de pillen alleen persoonlijk van een arts kunnen worden verkregen.

Zachary Kester, de algemene raadsman van Students for Life, zei dat zijn organisatie en andere tegenstanders van abortus ook onderzoeken of ze gebruik kunnen maken van staats- en federale consumentenbeschermingswetten, waaronder de Deceptive Trade Practices Act die sommige staten hebben, om apotheken aan te klagen die akkoord gaan met het invullen van recepten voor de pillen.

“Het verbod in Kansas is opgelegd”, betoogde hij. “Maar dat maakt niet uit of een leverancier of apotheker een valse verklaring aflegt over een onveilig medicijn en de risico’s niet openbaar maakt. Als een vrouw schade wordt berokkend, kan zij of haar man of vriend een claim indienen.”

De FDA heeft herhaaldelijk gewezen op het veiligheidsrecord van de pillen en de lage mate van complicaties – lager dan bij veel vrij verkrijgbare medicijnen – aangezien het bureau de afgelopen jaren de beperkingen op het medicijn heeft versoepeld.