Gesundheitsbehörden des Contra Costa County bringen Tuberkulosefälle mit Casino in Verbindung

(KRON) – Fast ein Dutzend Fälle von Tuberkulose wurden mit einem Casino im Contra Costa County in Verbindung gebracht, gaben Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens am Donnerstag bekannt. Laut Contra Costa Health Services (CCH) sollte jeder, der in den letzten fünf Jahren Zeit im California Grand Casino in Pacheco verbracht hat, einen Tuberkulosetest machen.

„Jüngste Gentests haben in den letzten fünf Jahren mehrere ähnliche Fälle bei Mitarbeitern und Kunden aufgedeckt“, schrieb Contra Costa Health Services.





CCH hat bisher keine dauerhafte Übertragungsquelle im Casino identifiziert. Laut Gesundheitsbehörden können Tuberkulosebakterien über Monate oder Jahre hinweg in einem Menschen leben, ohne irgendwelche Symptome zu verursachen.

„Wir geben diese Empfehlung jetzt ab, weil es neue Beweise dafür gibt, dass sich Tuberkulose möglicherweise unter Menschen ausgebreitet hat, die von 2018 bis 2023 Zeit im Casino verbracht haben“, sagte Dr. Meera Sreenivasan, die stellvertretende Gesundheitsbeauftragte des Landkreises. „TB kann jahrelang in jemandem leben, ohne Anzeichen seiner Anwesenheit zu zeigen. Deshalb ist es wichtig, einen Test zu machen, auch wenn Sie sich nicht krank fühlen. Tuberkulose kann schwere Krankheiten verursachen, ist aber mit Medikamenten behandelbar und heilbar, insbesondere wenn sie frühzeitig erkannt wird.“

CCH kontaktierte mehr als 300 Menschen, die möglicherweise an Tuberkulose erkrankt waren. Elf Fälle von Tuberkulose wurden bestätigt.

CCH arbeitet eng mit dem Casino-Management zusammen, um angemessene Tests und Überprüfungen für die Casino-Mitarbeiter sicherzustellen.

Zu den Symptomen einer aktiven Tuberkulose können laut Gesundheitsbehörden anhaltender oder blutiger Husten, Fieber, unerwarteter Gewichtsverlust, Nachtschweiß und Müdigkeit gehören.

Tuberkulose kann sich ausbreiten, wenn eine Person mit Symptomen hustet oder Tröpfchen mit den Bakterien ausatmet, insbesondere in einem geschlossenen Raum. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob jemand nach einer Tuberkulose-Exposition infiziert war, sei ein Test, sagten Gesundheitsbeamte.