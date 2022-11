Gesundheitsaktien, China spielen, Technologiekosten

Jeden Wochentag hält der CNBC Investing Club mit Jim Cramer um 10:20 Uhr ET einen „Morning Meeting“-Livestream ab. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Momente vom Freitag. Kauf von Gesundheitsaktien DHR als chinesisches Wiedereröffnungsspiel Tech-Kostensenkung 1. Kauf von Gesundheitsaktien bei Einbruch Gesundheitsaktien waren am Freitag zusammen mit anderen defensiven Titeln rückläufig, da Investoren weiterhin Aktien von Technologieunternehmen aufkauften, auf Hoffnungen der Federal Reserve wird das Tempo der Zinserhöhungen zurücknehmen. Daher glauben wir, dass gerade jetzt eine großartige Gelegenheit ist, Gesundheitsaktien bei einem Rückgang zu kaufen, und empfehlen Johnson & Johnson (JNJ). Wir warnen Anleger jedoch davor, beim Kauf von Aktien diszipliniert vorzugehen. „Nehmen wir an, Sie sind neu im Club und möchten 200 Aktien von Johnson & Johnson kaufen. Kaufen Sie jetzt 100 und warten Sie dann, ob sie nicht um 10 Dollar fallen, und kaufen Sie dann die zweite Hälfte“, Jim Cramer sagte Freitag. JNJ handelte am Vormittag um mehr als 3 % bei etwa 169 $ pro Aktie. 2. DHR als China-Wiedereröffnungsspiel China lockerte am Freitag einige Covid-19-Beschränkungen, und Clubnamen mit Geschäften im Land, darunter Starbucks (SBUX), Wynn Resorts (WYNN) und Estee Lauder (EL), sprangen. Während wir diese drei Aktien zuvor als großartige Spiele für den Fall hervorgehoben haben, dass China seine Null-Covid-Politik aufgibt – Estee Lauder ist unser Favorit –, macht die Club-Beteiligung Danaher (DHR) auch bedeutende Geschäfte in China. Die Aktie kletterte am Freitag um mehr als 1 % auf rund 271 USD je Aktie, was darauf hindeutet, dass sie eine Kernaktie sein wird, die es zu besitzen gilt, wenn Chinas Wirtschaft wiedereröffnet wird. 3. Tech-Kostensenkung Amazon (AMZN) führt laut The Wall Street Journal eine Überprüfung der Kostensenkungen durch und erwägt, wie unrentable Unternehmen wie Alexa verwaltet werden können. Der Bericht kommt Tage, nachdem Meta Platforms (META) über 11.000 US-Dollar Mitarbeiter entlassen hat. Obwohl wir noch nicht wissen, ob Amazon Mitarbeiter entlassen wird, gehen wir davon aus, dass einige Big-Tech-Unternehmen wahrscheinlich in die Fußstapfen von Meta treten werden, um die Kosten für die Ballonfahrt zu kontrollieren. (Jim Cramers Charitable Trust ist lange AMZN, SBUX, WYNN, DHR, EL, JNJ,. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie zuvor eine Handelswarnung Jim macht einen Handel. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTITIONSCLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN ZUSAMMEN MIT UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DURCH IHREN ERHALT VON INFORMATIONEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTING CLUB BEREITGESTELLT WERDEN, BESTEHT KEINE VERPFLICHTUNG ODER PFLICHT ODER WIRD DURCH IHREN ERSTELLT. KEIN SPEZIFISCHES ERGEBNIS ODER GEWINN WIRD GARANTIERT.