Die WHO ist der Ansicht, dass die derzeitigen Steuern auf Alkohol und zuckerhaltige Getränke nicht weit genug gehen. Laut WHO könnte ein Anstieg mehrere positive Auswirkungen haben.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben mehr als zehn Millionen Menschen (WER) jedes Jahr aufgrund von Alkoholkonsum oder ungesunder Ernährung. Mit Steuern auf Alkohol und zuckerhaltige Getränke könnten Regierungen diese Todesfälle reduzieren, berichtete die WHO in Genf. Sie veröffentlichte ein Handbuch mit praktischen Tipps zur Einführung höherer Alkoholsteuern. Sie kritisiert die europäischen Länder für ihren Umgang mit Wein.

Bei Bier liegt der Verbrauchsteueranteil der meistverkauften Marke bei 17,2 Prozent. Bei der meistverkauften Spirituose sind es 26,5 Prozent. Die WHO nennt keine Namen. Sie meint, das sei nicht genug. „Steuern, die den Preis erhöhen Alkohol „Eine Steigerung um 50 Prozent wird dazu beitragen, 21 Millionen Todesfälle über 50 Jahre zu verhindern, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2017“, berichtete die WHO. Darüber hinaus würden im gleichen Zeitraum 17 Billionen Dollar (15,7 Billionen Euro) an zusätzlichen Einnahmen generiert WHO In 148 Ländern gibt es Verbrauchsteuern auf Alkohol, Wein ist jedoch in mindestens 22 Ländern davon ausgenommen, hauptsächlich in Europa.

Höher Steuern führte laut WHO zu einem geringeren Verbrauch. Dies verhindert Todesfälle und Verletzungen im Straßenverkehr und verringert das Risiko von Krebs, Herzerkrankungen und Diabetes. Darüber hinaus sind höhere Steuern ein Anreiz für produzierende Unternehmen, gesündere Produkte herzustellen. In einer kürzlich von der WHO gesponserten Umfrage unter 7.000 Teilnehmern in Kolumbien, Indien, Jordanien, Tansania und den USA befürworteten mehr als 60 Prozent höhere Steuern auf Alkohol, um Todesfälle zu verhindern.

dpa