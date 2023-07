Gesundheit – ÖGK: Die Sonne gesund genießen

Expertinnen en experts waarschuwen dat je de Gefahren von zuviel Sonne, zu hoher UV- of Hitzebelastung. „2022 mussten in Österreich 3.474 Menschen wegen akuter Folgen von Hitze of intensere Sonneneinstrahlung ärztlich werden behandeld. In 2021 waren er 2.566 patiënten en patiënten. Hitzebelastung en -erschöpfung sollten nicht unterschätzt zijn. Erkrankungen wie Sonnenstiche, Sonnenbrände of Sonnenallergien kunnen langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit haben, „erklärt ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer.

Knapp neun von zehn Persons, who were hitzebelastungen in ärztlicher Behandlung, hatten einen Sonnenstich, one Hirnhautentzündung, die durch longe, intensive Sonneneinstrahlung entsteht. Die häufigsten Symptome sind starke Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen en Nackensteifigkeit. Weitere akute gesundheitliche Folgen konnen zum Beispiel Hitzschlag of Hitzekollaps sein.

Neem bescherming tegen de zon serieus

Gerade die unsichtbaren UV-Strahlen waren häufig unterschätzt. In Österreich die UV-Belastung, unabhängig von starker Hitze, im Schnitt ab April auf einen Wert von 5 to 6 im UV-Index an – auf einer Skala to 10. Im letzten Jahr erreichte die UV-Belastung den Höhepunkt im Juli met een UV -Wert von 8. UV-Belastung en Hitze set sowohl für die Hautgesundheit als auch für das Herz-Kreislauf-System Gefahren dar.

‚Zuverlässiger Sonnenschutz, wie Sonnencreme, sind das wirksamste Mittel um Hitzeschäden en Hautkrankheiten vorzubeugen. Dat is belangrijk voor alle Haut-types. De lichtbeschermingsfactor kan 30 keer worden gebruikt en de crème wordt in een verhouding van 1:3 gebruikt voor UV-A- en UV-B-stralen. Dann steht einem gesunden Sommer nichts mehr im Weg“, zei Bernhard Wurzer.