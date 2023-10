Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Beantragung von Kinderkrankengeld erleichtern. Foto

Lauterbach kündigt Erleichterungen beim Kinderkrankengeld an

Künftig soll ein Arztbesuch erst ab dem vierten Krankheitstag des Kindes notwendig sein. Der Gesundheitsminister will „sinnlose Bürokratie“ vermeiden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat Erleichterungen für Eltern beim Kinderkrankengeld angekündigt. „Wir sorgen dafür, dass Eltern nicht mehr am ersten Krankheitstag ihres Kindes zum Arzt laufen müssen, um Kinderkrankengeld zu beantragen“, sagte der SPD-Politiker gegenüber „Bild am Sonntag“. Das ist sinnlose Bürokratie. „Wir können den Eltern vertrauen. Ein Arztbesuch wird erst ab dem vierten Krankheitstag notwendig.“ Die Änderung solle „idealerweise in dieser winterlichen kalten Jahreszeit“ gelten.

Eltern können sich für kranke Kinder bis zum zwölften Lebensjahr freistellen lassen. Die Krankenkasse übernimmt einen Großteil des Verdienstausfalls und zahlt Kinderkrankengeld – in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Am Donnerstag hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Anzahl der Tage erhöhen soll, für die Eltern Kinderkrankengeld beantragen können. Nach Auslaufen der Sonderregelungen in der Corona-Pandemie gäbe es ab 2024 eigentlich 10 Kinderkrankentage pro Jahr und Elternteil – das Gesetz erhöht die Zahl nun für 2024 und 2025 auf 15 Tage pro Kind und Elternteil. Allerdings muss der Bundesrat noch dazu stimme dem zu.

