Gesundheit: Krankenhausreform: Niedersachsen will Insolvenzen verhindern

Krankenhausreform: Niedersachsen will Insolvenzen verhindern

Im Streit zwischen Bund und Ländern um die Krankenhausreform will das Land Niedersachsen mit einem Vorschlag eine Insolvenzwelle verhindern. Demnach sollen ein gemeinsamer Transformationsfonds von Bund und Ländern sowie bis zu 3,7 Milliarden Euro aus dem Energiefonds des Bundes die Finanzierung von Krankenhäusern sichern, sagte Gesundheitsminister Andreas Philippi der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Letzteres sei von der Haushaltsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht betroffen, betonte der SPD-Politiker.

Die finanzierten Mittel sollen bereits im Juli 2024 erhöht werden – sechs Monate früher als geplant, schrieb die Zeitung. Auf diese Weise sollen Insolvenzen „weitgehend verhindert" werden, sagte Philippi. „Es geht darum, dass Krankenhäuser über die Runden kommen, bis die Krankenhausreform in Kraft tritt."

Die Reformpläne sehen eine Änderung des Vergütungssystems der Kliniken mit Behandlungsfallpauschalen vor. Damit soll den Krankenhäusern der finanzielle Druck genommen werden, immer mehr Fälle aufzunehmen. Künftig erhalten Kliniken 60 Prozent ihrer Vergütung allein für die Leistungserbringung. Grundlage für die Finanzierung durch die Krankenkassen sollten auch genauer definierte Leistungsgruppen sein. Sie sollen zudem für einheitliche Qualitätsstandards sorgen.

Philippi kritisierte das Krankenhaustransparenzgesetz, das zuletzt am Widerstand der Länder gescheitert war. „Mit dem Transparenzgesetz will das Bundesgesundheitsministerium die Einstufung von Krankenhäusern in Stufen durch die Hintertür einführen“, sagte er. Gleichzeitig liegt die Krankenhausreform weiterhin auf Eis. Wie auch immer, setz dich Niedersachsen für eine Lösung – „manchmal muss man Kompromisse eingehen und Kröten schlucken“, sagte er.

